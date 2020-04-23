Губернатор разъяснил, можно ли сдать тест на COVID-19 по желанию

23.04.2020 | 11:12

В Пензенской области до сих пор нельзя сдать тест на коронавирус по желанию, без необходимости. Это констатировал губернатор Иван Белозерцев во время прямой линии в Instagram в четверг, 23 апреля.

«Тестировать всех желающих мы не можем, хотя запас тест-полосок есть», - заявил глава региона, уточнив, что речь идет о месячном запасе. Полоски закупаются по мере необходимости.

В настоящее время пробы берутся только у тех, у кого есть подозрение на коронавирус, кто находится под медицинским наблюдением в связи прибытием из-за рубежа, контактами с зараженными.

За прошедшие сутки в Пензенской области тесты на новую инфекцию дали положительные результаты у 15 человек. Общее количество заболевших - 211.