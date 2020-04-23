Губернатор разъяснил, можно ли сдать тест на COVID-19 по желанию

В Пензенской области до сих пор нельзя сдать тест на коронавирус по желанию, без необходимости. Это констатировал губернатор Иван Белозерцев во время прямой линии в Instagram в четверг, 23 апреля.
«Тестировать всех желающих мы не можем, хотя запас тест-полосок есть», - заявил глава региона, уточнив, что речь идет о месячном запасе. Полоски закупаются по мере необходимости.
В настоящее время пробы берутся только у тех, у кого есть подозрение на коронавирус, кто находится под медицинским наблюдением в связи прибытием из-за рубежа, контактами с зараженными.
За прошедшие сутки в Пензенской области тесты на новую инфекцию дали положительные результаты у 15 человек. Общее количество заболевших - 211.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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