Общество

Губернатор разъяснил, можно ли сдать тест на COVID-19 по желанию

Печать

В Пензенской области до сих пор нельзя сдать тест на коронавирус по желанию, без необходимости. Это констатировал губернатор Иван Белозерцев во время прямой линии в Instagram в четверг, 23 апреля.

«Тестировать всех желающих мы не можем, хотя запас тест-полосок есть», - заявил глава региона, уточнив, что речь идет о месячном запасе. Полоски закупаются по мере необходимости.

В настоящее время пробы берутся только у тех, у кого есть подозрение на коронавирус, кто находится под медицинским наблюдением в связи прибытием из-за рубежа, контактами с зараженными.

За прошедшие сутки в Пензенской области тесты на новую инфекцию дали положительные результаты у 15 человек. Общее количество заболевших - 211.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Хватит панику раздувать, забор лучше убери.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За прошедшие сутки в Пензенской области тесты на новую инфекцию дали положительные результаты у 15 человек. Общее количество заболевших - 211.
Население Пензенской области 1 305 563 человека ,значит за всё время было 0,017 % заражённых от числа жителей.Смертность - 0,0004 %.Считайте сами! Это пандемия?Похоже нас дурят по полной.

Гость||

Врачей, медсестер и т.п. персонал в больницах полагаю регулярно тестируют?

Или на казарменное положение пора переводить медиков?

https://www.penzainform.ru/news/social/2020/04/23/penzenskie_vrachi_ne_vozvrashayutsya_domoj_iz_opaseniya_zarazit_rodnih.html

Гость||

Тебя никто всерьез не воспринимает болтун.

Гость||

Гость писал(a):

А сам Ваня протестировался?
Пожрать макарошки.

Повыть под гармошку.

Посчитать бабло.

Отчитать кое кого. /Лузгина/

В общем всё как обычно.

Лишь бы народец не бузил,и вел себя прилично.))))))

Гость||

Сложнейший анализ проводить начали в Новосибирске сначала, и тут вдруг появились тест-полоски, как так, как они могут что-либо определить, фикция и шарлатанство чистейшей воды.

Гость||

Вот вы все гоните на ивана, а если он уйдет с поста губера будет еще хуже вы об этом не думаете. Лучше пусть бордюры ставит, чем чтото похуже. Че он вам плохо сделал то. Сидят тут неучи не образованные.все таки не простые люди в администрацию ставят. Фиг пробьешься туда.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте