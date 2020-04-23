Главное о коронавирусе за 23 апреля: кризисы самоизоляции, штрафы и суды, будут ли цифровые пропуска

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В Колышлее женщину с подозрением на COVID-19 осудили за выход на улицу.
Иван Белозерцев пообещал вскоре принять решение по салонам красоты.
В Пензенской области подтвердились новые случаи COVID-19.
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Губернатор разъяснил, можно ли сдать тест на COVID-19 по желанию.
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