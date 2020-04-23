Главное о коронавирусе за 23 апреля: кризисы самоизоляции, штрафы и суды, будут ли цифровые пропуска

23.04.2020 | 20:19

Мэр Кузнецка рассказал о больной COVID-19 работнице продуктовой базы.

В Колышлее женщину с подозрением на COVID-19 осудили за выход на улицу.

Иван Белозерцев пообещал вскоре принять решение по салонам красоты.

В Пензенской области подтвердились новые случаи COVID-19.

Пензенские врачи не возвращаются домой из опасения заразить родных.

Губернатор разъяснил, можно ли сдать тест на COVID-19 по желанию.

В области увеличилось количество детей, заразившихся коронавирусом.

В зону распространения коронавируса попали новые села области.

Губернатор высказался о возможности введения электронных пропусков.

В Заречном отчитались об эпидситуации на 23 апреля.

Пензенца накажут за комментарий с ложными данными о коронавирусе.

В Пензе из больницы выписали мать с ребенком, перенесших COVID-19.

Более 500 жителей региона ответят за нарушение режима самоизоляции.

Призвавшего уничтожать нарушителей карантина пензенца наказали.

В оперштабе озвучили количество пациентов, подключенных к ИВЛ.

Срок окончания эпидемии в регионе зависит от сознательности граждан.

В Пензе психологи помогают преодолеть кризисы самоизоляции.

Губернатор на прямой линии ответил на вопросы предпринимателей.