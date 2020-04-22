В Пензе ветеран труда не дожила до выплаты к 75-летию Победы

22.04.2020 | 18:45

Президентский указ № 100 не коснулся Марии Штыревой. Ветеран труда имела право на выплату 50 тысяч рублей к 75-летию Великой Победы. Она состояла в списках, о которых в региональном отделении пенсионного фонда говорили в феврале, когда вышел указ.

«Выплаты будут производиться в апреле-мае и доставляться одновременно с пенсией. За это время органы пенсионного фонда должны выверить все списки, чем мы сейчас и занимаемся, чтобы никого не пропустить и организованно начать эту выплату, потому что, как сказал наш председатель правления Максим Анатольевич Топилин, каждый день на счету», - сообщал управляющий отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов.

Мария Штырева скончалась 28 марта. 1 апреля почтальон прошел мимо квартиры.

«Сосед мой говорит: «Пенсии носят!» Думаю, пойду узнаю все-таки - 50 тысяч носят или нет. Захожу к соседке, она говорит: «Вам не дали». Я говорю: «Да я знаю, мне пенсию 28 тысяч не дадут, но это-то Путин давал, а не пенсионный фонд». Как она их ждала!» - рассказала Татьяна Штырева.

Пенсионерке было почти 94 года. Звание «Ветеран труда» ей присвоили за многолетнюю работу.

«Сначала она работала на Пензе-I, когда война началась. Они там посылки таскали, летом колоски собирать ходили. А в основном она всю жизнь проработала в связи», - уточнила Татьяна Штырева.

«Почта России» дала комментарий.

Деньги к 75-летию Победы в Сурском крае выдали досрочно, о чем говорится на сайте местного отделения ПФР. С учетом возраста ветеранов каждый день действительно был на счету, и Марии Штыревой не хватило всего лишь трех, чтобы порадоваться долгожданной президентской выплате.