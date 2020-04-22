Общество

Главное о коронавирусе за 22 апреля: хватит ли аппаратов ИВЛ, дачный сезон и пайки нуждающимся

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Губернатор переживает за жителей города и области, медиков и лекарства.

В Шемышейском районе бюджетника заставляли выйти из изоляции.

Для пострадавших от самоизоляции мастеров снизят стоимость патента.

Число больных коронавирусом жителей региона приблизилось к 200.

Оперштаб назвал, из каких городов и сел поступили новые зараженные.

Стало известно, когда школьникам из Пензы начнут выдавать пайки.

Пензенцы прямо из Таиланда угодили в ростовский обсерватор.

Сколько в области аппаратов ИВЛ.

Из-за коронавируса в работу детских лагерей внесут изменения.

В Заречном коронавирус подтвердился еще у двух человек.

Губернатор в прямом эфире ответит на вопросы предпринимателей.

Названа новая дата начала дачного сезона в Пензе.

Пензячка, сбежавшая с места изоляции через окно, заплатит штраф.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Иван Александрович, закупите 1000 штук ИВЛ

Гость||

Гость писал(a):

Иван Александрович, закупите 1000 штук ИВЛ
мало надо лучше 10000

Гость||

речные трамвайчики и автобусы надо купить

Гость||

Как быть людям с данными заголовками? А я надеюсь семенные магазины работают круглосуточно?

Гость||

Почему в Пензе железнодорожный район не выдают малоимущим продуктовый набор как обещали на прошлой неделе звоним говорят ещё не привезли другим районам дают а железнодорожному нет скажите пожалуйста?

Гость||

В октябрьском тоже только обещаниями кормят.2 неделю говорят что со следующей недели,ждем...

Гость||

Пора уже и рыбалку разрешить.

Гость||

он просто смеется над вами!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Губернатор переживает за жителей города и области
ну и когда власть окажет помощь части населения которые за свой счет по просьбе властей по самоизолировались бабло у них кончилось а жрать хочется?

Гость||

Услуги ЖКХ платить надо а помогать не надо. Вот и суть говорил ни о заботе населения

Гость||

Здравствуйте, я родительница ученика школы 66 1 корпус Железнодорожного района, хотела выразить благодарность Администрации города за обеспечение пайком моего ребёнка, мы считаемся малообеспеченной семьёй, эта помощь очень большое подспорье для нашей семьи!!! Набор продуктов разнообразный и весомый, в данный момент очень необходимый. Спасибо огромное администрации школы 66 1 корпуса за организацию выдачи, все быстро и успешно! Здоровья всем!

Гость||

Гость писал(a):

я родительница ученика школы 66 1 корпус Железнодорожного района, хотела выразить благодарность
а почему без фамилии?

Если лизать - надо представляться по форме!

Гость||

Гость писал(a):

мы считаемся малообеспеченной семьёй
а почему вы мвло обеспеченная семья?

Гость||

в Пензенской, Ивановской, Новгородской областях еще не заключены контракты на поставку оборудования и отсутствует информация о кассовых расходах, в других они подписаны — но на период с июня по сентябрь - источник федеральные СМИ

Гость||

Пайки раздают. А телогрейки с номерами когда?

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след. Ctrl →
Имя: Гость
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