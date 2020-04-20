Минздрав: В регионе растет число пациентов с подозрением на COVID-19

В Пензенской области возросло количество больных, госпитализированных в медучреждения с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил министр здравоохранения Александр Никишин.
Одновременно с увеличением числа случаев подозрения на COVID-19 уменьшилось количество пациентов с тяжелой формой пневмонии. По словам чиновника, за 19 апреля их поступило в три раза меньше, чем за предыдущие дни.
К аппарату ИВЛ подключен один пациент, а один был снят с него и переведен в обычную палату.
«Но успокаиваться рано. Поступающих с коронавирусной инфекцией больше, чем тех, которые выписываются. О плато можно будет говорить тогда, когда число поступающих и выздоравливающих сравняется», - отметил Александр Никишин.
Он добавил, что на текущей неделе планируются выписать больше 20 пациентов, сумевших побороть коронавирус.
В медучреждениях есть двухмесячный запас лекарственных препаратов, постоянно пополняется резерв индивидуальных средств защиты. К этому активно подключились предприятия области, занятые производством защитных костюмов, респираторов, очков, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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