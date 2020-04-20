Общество

Минздрав: В регионе растет число пациентов с подозрением на COVID-19

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В Пензенской области возросло количество больных, госпитализированных в медучреждения с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил министр здравоохранения Александр Никишин.

Одновременно с увеличением числа случаев подозрения на COVID-19 уменьшилось количество пациентов с тяжелой формой пневмонии. По словам чиновника, за 19 апреля их поступило в три раза меньше, чем за предыдущие дни.

К аппарату ИВЛ подключен один пациент, а один был снят с него и переведен в обычную палату.

«Но успокаиваться рано. Поступающих с коронавирусной инфекцией больше, чем тех, которые выписываются. О плато можно будет говорить тогда, когда число поступающих и выздоравливающих сравняется», - отметил Александр Никишин.

Он добавил, что на текущей неделе планируются выписать больше 20 пациентов, сумевших побороть коронавирус.

В медучреждениях есть двухмесячный запас лекарственных препаратов, постоянно пополняется резерв индивидуальных средств защиты. К этому активно подключились предприятия области, занятые производством защитных костюмов, респираторов, очков, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Начните массово тестировать на антитела, тогда картина более ясной станет. Тут уж может полно народу бессимптомно переболело, эта информация более важна для представления картины.

Гость||

Ну тебе видней что делать.

Гость||

Эпидемия не спадет, пока не переболеют все в той или иной форме.

Гость||

Да, нужно тестировать на антитела!

Гость||

Надо либо переболеть быстрее, пока есть места в больницах, либо помереть быстрее, пока ещё есть места на кладбище

Гость||

Враньё сплошное!

Гость||

Вчера 0, сегодня +25. Совпадение? Не думаю. Вчера все статистики на шашлыках были.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

О плато можно будет говорить тогда, когда число поступающих и выздоравливающих сравняется»
Плато это когда число заразившихся перестает расти и держится +- в одном диапазоне.

Гость||

В субботу в караване на кижеватова очередь по 20 человек стояла, какой карантин люди с ума сходят, как в последний раз покупают. А в магазинах на дураках наживаются!!!!

Гость||

Какие меры кроме самоизоляции проводятся в регионе? Покажите не только город, но и районы, где что проводят? В городе помыли остановки со скамейками и транспорт, а в области что? Солнышко в помощь, я правильно понимаю?

Гость||

И бордюры надо помыть. Все! Кому война,а кому мать родная.

Имя: Гость
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