Общество

Главное о коронавирусе за 20 апреля: рост числа заболевших, соболезнования, помощь центра

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В Пензе от коронавирусной инфекции вылечили еще одного человека.

Коронавирус: Области выделили 304 млн на оснащение больниц.

Подтвердилось более двух десятков новых случаев заражения COVID-19.

Названы города и села области с зараженными коронавирусом жителями.

В оперштабе назвали количество больных COVID-19, нуждающихся в ИВЛ.

В Заречном возросло количество больных коронавирусом.

В Пензе выписали еще несколько человек, переболевших COVID-19.

Минздрав: В регионе растет число пациентов с подозрением на COVID-19.

Глава Заречного выразил соболезнования близким умершего пациента с COVID-19.

В Пензенской области значительных всплесков COVID-19 пока нет.

В Пензе госпиталь для ветеранов войн готов принять пациентов с COVID-19.

В Кузнецке сухие пайки получат больше 1 000 школьников.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — Фото - pixabay
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Кузнецке сухие пайки получат больше 1 000 школьников.
Каким боком эта новость о коронавирусе?

Гость||

Гость писал(a):

Каким боком эта новость о коронавирусе?
Раньше они питались в школах, а из-за карантина лишены халявы. Теперь им выдают сухпайки.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
В Кузнецке сухие пайки получат больше 1 000 школьников.
Каким боком эта новость о коронавирусе?
Не было бы короновируса даже пайка не дали бы

Гость||

200 тыс .руб. Выделяют в день на больного короной. Главврачи не дураки! Чем больше коронованых те м, что? Правильно Буртас закошмаренный больше денег капает.....

Выводы сами делайте пока не спились.

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