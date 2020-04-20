Главное о коронавирусе за 20 апреля: рост числа заболевших, соболезнования, помощь центра

В Пензе от коронавирусной инфекции вылечили еще одного человека.
Коронавирус: Области выделили 304 млн на оснащение больниц.
Подтвердилось более двух десятков новых случаев заражения COVID-19.
Названы города и села области с зараженными коронавирусом жителями.
В оперштабе назвали количество больных COVID-19, нуждающихся в ИВЛ.
В Заречном возросло количество больных коронавирусом.
В Пензе выписали еще несколько человек, переболевших COVID-19.
Минздрав: В регионе растет число пациентов с подозрением на COVID-19.
Глава Заречного выразил соболезнования близким умершего пациента с COVID-19.
В Пензенской области значительных всплесков COVID-19 пока нет.
В Пензе госпиталь для ветеранов войн готов принять пациентов с COVID-19.
В Кузнецке сухие пайки получат больше 1 000 школьников.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):Каким боком эта новость о коронавирусе?