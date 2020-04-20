Главное о коронавирусе за 20 апреля: рост числа заболевших, соболезнования, помощь центра

20.04.2020 | 20:24

В Пензе от коронавирусной инфекции вылечили еще одного человека.

Коронавирус: Области выделили 304 млн на оснащение больниц.

Подтвердилось более двух десятков новых случаев заражения COVID-19.

Названы города и села области с зараженными коронавирусом жителями.

В оперштабе назвали количество больных COVID-19, нуждающихся в ИВЛ.

В Заречном возросло количество больных коронавирусом.

В Пензе выписали еще несколько человек, переболевших COVID-19.

Минздрав: В регионе растет число пациентов с подозрением на COVID-19.

Глава Заречного выразил соболезнования близким умершего пациента с COVID-19.

В Пензенской области значительных всплесков COVID-19 пока нет.

В Пензе госпиталь для ветеранов войн готов принять пациентов с COVID-19.

В Кузнецке сухие пайки получат больше 1 000 школьников.