Детей в Пензе будут учить по программе, признанной лучшей на саммите ООН

20.04.2020 | 19:15

Программа «Малая Компьютерная академия ШАГ» вошла в топ-5 мировых образовательных проектов. Во время главного IT-мероприятия - международного саммита ООН в Женеве - за нее отдали голос 1,1 миллиона человек из разных стран мира.

Представленная детская программа получила звание чемпиона в категории «Создание человеческого потенциала».

Компьютерная академия ШАГ - один из крупнейших провайдеров профессионального IT-образования в России и за рубежом. С 1999 года учреждение дает возможность получить образование по самым востребованным направлениям в сфере IT. И теперь эта возможность появилась и у пензенцев.

В обозримом будущем для многих родителей вопрос выбора будущей профессии ребенка станет одним из самых острых. Конечно, хочется, чтобы специальность была востребованной, высокооплачиваемой и при этом любимой, чтобы всю дальнейшую жизнь дети были обеспечены и счастливы.

В современном мире такие перспективы открываются именно в сфере IT: высокая зарплата, гарантии успешного трудоустройства, интересная работа и неограниченные возможности карьерного роста. Даже если ребенок не мечтает работать в Силиконовой долине или в Сколково, компьютерные знания сегодня нужны в любой профессии.

Малая Компьютерная академия - это долгосрочная программа обучения детей 9-14 лет, позволяющая ребенку извлечь максимальную пользу из времени, проведенного за компьютером. Объем полученных знаний поможет ему создать платформу для успешного будущего, сделать осознанный выбор профессии и опередить сверстников в будущем профессиональном развитии.

Взять хотя бы текущую ситуацию. Большинство родителей сейчас испытывает стресс, каждый раз настраивая ребенку дистанционное обучение. Они искренне были уверены, что их дети растут цифровыми гениями, находясь в докарантинной жизни круглосуточно в гаджетах.

На практике же оказалось:

- многие совершенно не приспособлены к работе за обычным компьютером;

- в нескольких регионах невозможно учиться в школе за планшетом или смартфоном;

- екоторый софт не устанавливается на оборудование фирмы Apple.

За первый месяц обучения в новом для большинства дистанционном формате выяснилось, что многим детям и их родителям очень тяжело и порой невозможно дается переход на онлайн-форму.

Методисты международной Компьютерной академия ШАГ опросили преподавателей, с какими основными сложностями сталкиваются дети в школе при переходе на дистанционное обучение, и разработали подготовительную программу, задача которой избавить родителей, детей и педагогов от основных трудностей, возникших при переходе на онлайн, а именно:

- работать с клавиатурой и мышью, печатать со скоростью 50+ символов в минуту;

- создавать, сохранять, перемещать файлы на компьютере, на флешке и в «облаках»;

- устанавливать программы на компьютере;

- работать в Word и готовить презентации в PowerPoint;

- безопасно работать в Интернете, с электронной почтой, зарегистрироваться и логиниться в онлайн-сервисах;

- самостоятельно настраивать и подключаться к дистанционным урокам.

Обучение этим основным умениям снизит нагрузку на родителей и учителей.

Занятия начнутся 27 апреля. В течение месяца ребята будут учиться два раза в неделю по два академических часа. Принимаются дети с 8 до 14 лет.

С условиями акции можно ознакомиться на сайте академии www.itstep.org, по телефону 8(937)-424-09-05 или же по адресу: Пенза, улица Кирова, 42, 3 этаж, офис № 301.