В Пензе 10 пациентов с коронавирусом готовятся к выписке

Пензенская область, к счастью, отстает от ближайших соседей по количеству выявленных пациентов с коронавирусной инфекцией. За последние сутки у 21 жителя региона тесты оказались положительными. Всего с момента госпитализации первого заболевшего - это было в середине марта - зарегистрировано 140 случаев заражений.
«Мы сейчас уже не смотрим, подтвержден коронавирус или не подтвержден. Оказываем медицинскую помощь всем как потенциально зараженным коронавирусной инфекцией. Это помогает выиграть время, поскольку помощь оказывается в ранний период», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.
10 пациентов с коронавирусной инфекцией готовятся к выписке. На следующей неделе, если анализы будут отрицательными, они отправятся домой. Такой оптимистичный прогноз дали в областном оперативном штабе.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Летальные, похоже, намечаются?