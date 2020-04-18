Названы города и села области с заболевшими COVID-19 жителями

18.04.2020 | 13:58

Новые подтвержденные случаи заболевания коронавирусной инфекцией зафиксированы в Пензе, Заречном, селах Колышлей, Генеральщино Лопатинского района, в Богословке, Засечном и Золотаревке Пензенского района. Эти данные предоставил в субботу, 18 апреля, оперативный штаб.

Ранее сообщалось о том, что за сутки COVID-19 подтвердили еще у 21 жителя региона. Возраст пациентов - от 19 до 92 лет.

На данный момент под наблюдением находятся 2 271 человек.

На прием больных работают три медицинских учреждения: больница КИМ, областная больница имени Бурденко и городская больница № 4.

В вирусологической лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии обследовали 11 667 человек, проведено 12 318 исследований. В лабораториях лечебной сети - 4 704 человека (5117 исследований).