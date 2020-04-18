Общество

Названы города и села области с заболевшими COVID-19 жителями

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Новые подтвержденные случаи заболевания коронавирусной инфекцией зафиксированы в Пензе, Заречном, селах Колышлей, Генеральщино Лопатинского района, в Богословке, Засечном и Золотаревке Пензенского района. Эти данные предоставил в субботу, 18 апреля, оперативный штаб.

Ранее сообщалось о том, что за сутки COVID-19 подтвердили еще у 21 жителя региона. Возраст пациентов - от 19 до 92 лет.

На данный момент под наблюдением находятся 2 271 человек.

На прием больных работают три медицинских учреждения: больница КИМ, областная больница имени Бурденко и городская больница № 4.

В вирусологической лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии обследовали 11 667 человек, проведено 12 318 исследований. В лабораториях лечебной сети - 4 704 человека (5117 исследований).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

неужели нельзя поконкретнее писать, где именно в Эасечном? Это Спутник или нет Чтоб люди там хоть немного опасались. А то шлындают толпами с детьми.

Гость||

согласен. в Москве каждый дом на карте в онлайн доступе обозначен на мониторе короновируса

Гость||

Ага нам только дай точный адрес, мы же подожгём...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

за сутки COVID-19 подтвердили еще у 21 жителя региона.
Да,маловато, в Мордовии за два дня 127 подтвержденных, вот это прогресс

Гость||

Выпуск новостей в 09:00 от 19.11.2019

Гость||

Нечего лазить везде.и адресов знать не понадобится.мы сами усугубляем все.нет дисциплины у нас.китайцы отсидели карантин,поэтому дальше ухани и не пошло.а русским влом...как так то....мы ж самые умные....вот из за таких умных,везде шастающих,будем сидеть в ограничениях и с риском загреметь с любой болячкой в Ким до осени. Люди,давайте потерпим.и все выйдут на свои работы.чем быстрее мы сами поможем себе,тем быстрее начнем выходить из этой ямы.а если будем ныть и лазить везде,тоияма станет ещё глубже ...и выбраться будет труднее и дольше.

Гость||

поэтому дальше ухани и не пошло

----

Че дальше Ухани не пошло? Вы о чем? Китайцы такие молодцы,что вышло не только из Уханя по всему Китаю,но и по всему миру разлетелось.

Если б из Уханя не пошло,мы бы сейчас по норам не сидели. А еще лучше,если б они всякую гадость не жрали

Гость||

Терпели терпели да не вытерпели. В магазине сегодня ажиотаж как перед Новым годом.

Гость||

да эти паникеры надоели уже

Гость||

Гость писал(a):

В магазине сегодня ажиотаж как перед Новым годом.
тебе-то что?

Гость||

Товарищи у нас гриппом,орв,скока болеет каждый год? Хватит паниковать ей богу!!!

Гость||

Сколько было нытья про денег на неделю, а народ сегодня носится как ошалелый в маназинах и яростно очищает полки от продуктов. Вот такие бедные пензяки.

Гость||

Да при чем тут люди гуляющие, пол страны работает, о каком карантине может идти речь пока многим разрешают работать. И дело не в том есть деньги у кого то или нет, вывод один, все переболеем. Зачем вообще этот фарс с изоляцией

Гость||

Где вы нашли, на какой карте адреса зараженных в Москве?

Гость||

Гость писал(a):

Сколько было нытья про денег на неделю, а народ сегодня носится как ошалелый в маназинах и яростно очищает полки от продуктов. Вот такие бедные пензяки.
А ты че чужие деньги считаешь иуда? Люди постились, теперь праздника хотят.

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Имя: Гость
Комментарий:

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