Общество

На Пасху пензенцев не пустят в храмы и на кладбища

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В пятницу, 17 апреля, в администрации Пензы обсуждалось проведение празднования Светлого Христова Воскресения.

Из-за угрозы распространения опасной коронавирусной инфекции храмы в регионе закрылись до конца апреля. Богослужения проводятся без участия прихожан.

Не станет исключением и пасхальная ночь. Во время службы у действующих храмов будет организовано дежурство сотрудников полиции и Росгвардии совместно с муниципальными служащими.

Пасхальное богослужение из Успенского кафедрального собора в Пензе, которое совершит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, можно будет посмотреть в онлайн-трансляции на официальном YouTube-канале региона. Служба начнется в 23:30 и завершится в 2:30.

Также в воскресенье, 19 апреля, для посещения будут закрыты кладбища.

«Православие не приветствует их посещение на Пасху. Тем не менее многие пензенцы традиционно отправляются в Светлое Христово Воскресение на могилы родных и близких. В этом году в связи с эпидситуацией посещение кладбищ временно приостановлено», - напомнили в мэрии.

Готовность нести дежурство подтвердили в правоохранительных органах.

«18 и 19 апреля в местах проведения религиозных мероприятий - это кладбища, церкви и соборы, монастыри - будут задействованы более 600 сотрудников полиции, 30 росгвардейцев, а также представители органов исполнительной власти Пензенской области», - рассказали в пресс-службе УМВД Росссии по Пензенской области.

В региональном управлении Росгвардии добавили, что экипажи вневедомственной охраны будут круглосуточно обеспечивать порядок на улицах города и области в системе единой дислокации.

За нарушение правил поведения в период режима повышенной готовности статьей 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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Гость||

Надеюсь РПЦ вошла в число системообразующих предприятий, для получения финансовой помощи из госбюджета?

Гость||

РПЦ вошла в число системообразующих предприятий, для получения финансовой помощи из госбюджета?как ра.душный мост "Земля"- "рай" только он этого и достоин. остальное суета

Гость||

Гундяй, где чудеса?Народ ждёт.

Гость||

А разве превращение людей в стадо баранов это не чудо?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Православие не приветствует их посещение на Пасху.
Идите со своей авраамической религией к вашему псевдобогу Яхве,Иегове,Сатане и т.д. Мы ходим на кладбище не для обрядов ,а к родным,память к предкам это святое.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Из-за угрозы распространения опасной коронавирусной инфекции храмы в регионе закрылись до конца апреля.
Ну хоть решились на разумные меры. Хотя их надо было вводить ещё месяц назад.

Гость||

И надо запретить посещение храмов до полного окончания эпидемии коронавируса.

Гость||

Что значит посещение кладбищ приостановлено? У того же Новозападнооо забор только с одной стороны и тот с кучей дыр. Или полиция будет дежурить повсему периметру?

Гость||

Гость писал(a):

Что значит посещение кладбищ приостановлено? У того же Новозападнооо забор только с одной стороны и тот с кучей дыр. Или полиция будет дежурить повсему периметру?

Будет дежурить и будет вылавливать по всему периметру. Так что не проскользнёшь. Бюджет затрещал, надо его пополнять штрафами.

Гость||

помер максим ну и хер с ним....

Гость||

ЕСТЬ ОДНО КЛАДБИЩЕ,ГДЕ ПОКОЯТСЯ МОИ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ,ТАМ ТОЧНО НЕ ЗАКЕМ СЛЕДИТЬ НЕ БУДЕТ,И ВСЕ КТО ХОЧЕТ ПРИДУТ И НАВЕСТЯТ СВОИХ БЛИЗКИХ И РОДНЫХ.МОЛОДЕЖЬ ТО НАВЕРНОЕ НЕ ЗНАЮТ ГДЕ ЭТО,А ТЕ КТО ПОСТАРШЕ ДОГАДАЮТСЯ.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За нарушение правил поведения в период режима повышенной готовности статьей 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей.
Статья 20.6.1 предусматривает предупреждение а не только штраф!

Гость||

В Беларуси начали лечить заболевших короновирусом, открывают школы и институты, а работу вовсе не приостанавливали. Страна живёт, борется, побеждает. А Рашка только одебиливает население, плодит разруху и нищету под покрывалом полицейского оккупационного режима. Беларусы подняли у себя производство масок и костюмов до 2 000 000 в сутки. Даже Миловица работает на медиков.

Лукашенко огласил статистику по смертности от пневмонии, от онкологии и т.п, плюс дтп, самоубийства , например наркомания. Каждый день специалисты и он сам рассказывают о борьбе с этим вирусом и другими орви. Сами выступления смотрите на каналах беларусского телевидения, например ctv by, на ютубе канал CTVBY. Ролик со статистикой называется "Лукашенко о коронавирусе: На пожарах

напились, задохнулись, погибли - 206

человек! А от вируса - 13!"

Ещё есть отличный канал на ютубе: "АТН:новости Беларуси и мира" и ролик о лечении заразившихся:

"Плазму выздоровевших от CoVID-19

заготавливают в Республиканском центре

крови"

Не смотрите и не читайте рашинские сми - это мусор или вредная промывка мозгов. В русскоязычном интернете осталось совсем чуть-чуть информации адекватной, достоверной, психологически здоровой, её можно найти в основном на страницах государственных беларуских СМИ. Лукашенко единственный кто не продался за айфон буржуям. Пока он есть, многие положительные стороны СССР сохраняются, от чего и в информационном поле у них встречается "мысль и статистика реальная", а не одна чернуха-дибелуха , свойственная буржуям и их колониям.

Гость||

Реальный диалог спокойного человека и

сотрудников полиции.

- Добрый день! Представился, как положено. Всё

корректно.

- С какой целью вы находитесь на улице?

- Гуляю

- Почему нарушаете?

- Что?

- Закон!

- Какой закон?

- Запрещено гулять в городе!

- Основание?

- Указ губернатора

- А мне закон позволяет гулять где хочу и когда

хочу

- Какой закон?

- Конституция РФ. Статья 27. О свободе

перемещения. А вы по другим законам живете?

- Нет, по законам Российской Федерации.

- Тогда я вас больше не задерживаю. Несите

службу бодро, ничем не отвлекаясь с

- По указу губернатора запрещено выходить на

улицу без острой необходимости

- Губернатор пишет законы РФ?

- Нет

- Тогда до свидания!

- Вы нарушили закон и будете привлечены к

административной ответственности по статье 20.6

кодекса об административных правонарушениях!

- Статья 20.6 КОАПа действует при введении

режима ЧС или ЧП! Что, из перечисленного,

введено на территории области?

- Нет, но по указу губернатора......

- Я повторяю: Режим ЧС или ЧП введен у нас

официально?

- Нет!

- До свидания!

- Вы нарушили самоизоляцию

- В каком законе прописано определение

самоизоляции и понятие о нарушении этой

самоизоляции? И вообще что это такое?

- В указе губернатора от такого-то

- Указ губернатора - это не закон РФ. Так в каком

федеральном законе прописано о нарушений

"самоизоляции"?

- До свидания

- И вам не болеть!

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