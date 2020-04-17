Главное о коронавирусе за 17 апреля: новые больные, запрет на выезд, штрафы за прогулку

17.04.2020 | 20:27

В регионе снова выросло количество заболевших коронавирусом.

Стало известно, где в области выявили новые очаги коронавируса.

В оперативном штабе рассказали о процедуре похорон скончавшихся жителей области.

К заболевшим зареченцам врачи приходят на дом.

Жителей области начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции.

В УМВД пензенцам предложили не спешить с заменой паспортов.

Выехать из Заречного в выходной получится не у всех.

Губернатор рекомендовал штрафовать только очевидных нарушителей самоизоляции.

Сотрудники полиции выявили более 100 нарушений режима самоизоляции.

В регионе выздоровел еще один пациент с COVID-19.

Работающим пенсионерам оформят электронные больничные листы.

Транспортники рассказали о методике обработки автобусов и маршруток.

В Пензе еще две больницы готовятся принять пациентов с инфекцией.