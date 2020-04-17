Главное о коронавирусе за 17 апреля: новые больные, запрет на выезд, штрафы за прогулку

В регионе снова выросло количество заболевших коронавирусом.
Стало известно, где в области выявили новые очаги коронавируса.
В оперативном штабе рассказали о процедуре похорон скончавшихся жителей области.
К заболевшим зареченцам врачи приходят на дом.
Жителей области начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции.
В УМВД пензенцам предложили не спешить с заменой паспортов.
Выехать из Заречного в выходной получится не у всех.
Губернатор рекомендовал штрафовать только очевидных нарушителей самоизоляции.
Сотрудники полиции выявили более 100 нарушений режима самоизоляции.
В регионе выздоровел еще один пациент с COVID-19.
Работающим пенсионерам оформят электронные больничные листы.
Транспортники рассказали о методике обработки автобусов и маршруток.
В Пензе еще две больницы готовятся принять пациентов с инфекцией.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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