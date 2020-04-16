Общество

В «ТНС энерго Пенза» объяснили, как бизнесу получить платежные документы

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ООО «ТНС энерго Пенза» информирует своих потребителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - о возможности получения документации в электронном виде.

В условиях осуществления работы в дистанционном режиме наиболее простым способом получения платежной документации и счетов-фактур для бизнес-клиентов является электронный документооборот (ЭДО).

Для подключения к системе обмена документами в цифровом виде необходимо сделать следующее:

- выбрать одного из операторов ЭДО, через которого будет удобно получать документы («СБИС», «Диадок» или «Инфотекс»);

- распечатать и подписать соглашение об электронном документообороте, а отсканированную копию документа с подписью и печатью направить в ООО «ТНС энерго Пенза» при помощи формы обратной связи;

- перейти в раздел «Контрагенты» и принять приглашение от компании ООО «ТНС энерго Пенза».

После этого энергосбытовая компания начнет отправлять документы в электронном виде. Они доставляются мгновенно, сразу после отсылки.

Для организаций, уже взаимодействующих с другими компаниями через электронный документооборот, процедура сократится до последних двух шагов.

В цифровом виде можно получать счета, счета­-фактуры, акты приемки-передачи электроэнергии и прочее. Необходимо помнить, что документы заверяются электронной подписью.

С более подробной информацией о процедуре подключения электронного документооборота можно ознакомиться на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» в разделе «Бизнес-клиентам / Услуги» по ссылке.

Оплатить полученные счета можно в банковских терминалах с помощью QR-кода, а также через банкоматы и интернет-банки по реквизитам, указанным в платежных документах.

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