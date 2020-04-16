В «ТНС энерго Пенза» объяснили, как бизнесу получить платежные документы

ООО «ТНС энерго Пенза» информирует своих потребителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - о возможности получения документации в электронном виде.
В условиях осуществления работы в дистанционном режиме наиболее простым способом получения платежной документации и счетов-фактур для бизнес-клиентов является электронный документооборот (ЭДО).
Для подключения к системе обмена документами в цифровом виде необходимо сделать следующее:
- выбрать одного из операторов ЭДО, через которого будет удобно получать документы («СБИС», «Диадок» или «Инфотекс»);
- распечатать и подписать соглашение об электронном документообороте, а отсканированную копию документа с подписью и печатью направить в ООО «ТНС энерго Пенза» при помощи формы обратной связи;
- перейти в раздел «Контрагенты» и принять приглашение от компании ООО «ТНС энерго Пенза».
После этого энергосбытовая компания начнет отправлять документы в электронном виде. Они доставляются мгновенно, сразу после отсылки.
Для организаций, уже взаимодействующих с другими компаниями через электронный документооборот, процедура сократится до последних двух шагов.
В цифровом виде можно получать счета, счета-фактуры, акты приемки-передачи электроэнергии и прочее. Необходимо помнить, что документы заверяются электронной подписью.
С более подробной информацией о процедуре подключения электронного документооборота можно ознакомиться на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» в разделе «Бизнес-клиентам / Услуги» по ссылке.
Оплатить полученные счета можно в банковских терминалах с помощью QR-кода, а также через банкоматы и интернет-банки по реквизитам, указанным в платежных документах.
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