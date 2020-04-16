В Пензе за три месяца случилось 11 ДТП с участием общественного транспорта

16.04.2020 | 18:00

Сотрудники ГИБДД обнаружили автобусы повышенной опасности. За три месяца 2020 года по вине водителей общественного транспорта в Пензе случилось 11 ДТП, в которых получили травмы 20 человек. Чтобы не допустить подобных инцидентов, госавтоинспекторы проверяют и тех, кто за рулем, и то, чем они управляют.

«Всего в ходе проведения мероприятия со стороны водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров на коммерческой основе, выявлено 74 нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации. При осуществлении выпуска на линию и проверки технического состояния транспортных средств сотрудниками технического надзора было проверено 30 автобусов большой и малой вместимости», - сообщил заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Сергей Потапов.

В результате четыре должностных лица были привлечены к административной ответственности за то, что выпустили на маршрут машины с неисправностями. Каждое из них теперь должно заплатить штраф в размере 5 000 рублей.