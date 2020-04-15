В Пензенской области начали оформлять материнский капитал без заявления

15.04.2020 | 12:56

Со среды, 15 апреля, отделение Пенсионного фонда России по Пензенской области начало выдачу сертификатов материнского (семейного) капитала по новым правилам, позволяющим не только быстрее получить сертификат, но и не тратить время на его оформление.

Семьям, в которых начиная с этой даты родится ребенок и, таким образом, появится право на материнский капитал, сертификат будет оформлен автоматически. К распоряжению средствами можно будет приступить, не обращаясь за самим документом. Все необходимое для оформления пенсионный фонд сделает самостоятельно.

Главное условие для оформления сертификата без заявления - наличие у матери подтвержденной учетной записи на портале государственных услуг до рождения ребенка.

Сведения о появлении ребенка будут поступать в Пенсионный фонд России из государственного реестра записей актов гражданского состояния. Сейчас идет тестирование оформления сертификата по сведениям реестра ЗАГС и уточнение необходимой информации о родителях и детях.

Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе пенсионного фонда и направляются в «Личный кабинет» матери ребенка на сайте ПФР или на портале госуслуг.

«Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами приемные родители», - сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.