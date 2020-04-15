В Пензенской области число пациентов с COVID-19 дошло до сотни

15.04.2020 | 19:00

Ни пожилых, ни младенцев не щадит коронавирус: новыми жертвами инфекции стали месячный малыш и два годовалых ребенка. Они находятся на лечении в областной больнице имени Н. Ф. Филатова. Еще двое детей, 4 и 9 лет, - в центре спецвидов медицинской помощи.

«Состояние всех пятерых детей удовлетворительное. Все получают необходимое лечение и не нуждаются в дополнительных обследованиях или применении иных лекарственных средств. Эпидрасследованием занимается Роспотребнадзор, в данный момент контакты не установлены, но вероятнее всего, что передали взрослые», - сообщила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

По оперативным данным на 15 апреля, всего на территории области зарегистрировано 100 случаев заболевания. Помимо того что по сравнению с понедельником увеличилось количество пациентов, один из них скончался. Две недели врачи боролись за жизнь 50-летней пензячки.

«Это, к сожалению, второй случай в Пензенской области смерти от коронавирусной инфекции. Женщина болела бронхиальной астмой», - отметил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Люди тяжело переносят заболевание, если есть сопутствующие хронические недуги.

«Меньше посещайте заведения, где можно даже неожиданным способом заразиться. Я еще раз обращаюсь: будьте бдительны!» - призвал Александр Никишин

В первой сотне пациентов с коронавирусом есть и одна беременная. Еще у двух женщин в положении - подозрение на инфекцию.

«Если в семье кто-то заболел простудным заболеванием, обязательно сообщите об этом своему врачу-гинекологу, у которого наблюдаетесь, участковому терапевту либо тому специалисту, который пришел на помощь к заболевшему. Обязательно об этом нужно сообщать, чтобы мы как можно раньше смогли обследовать и при необходимости начать терапию», - напомнила будущим матерям Марина Воробьева.

Пока до конца не установлено, может ли заболевание передаваться от матери плоду. Поэтому беременным советуют соблюдать все рекомендации докторов и в условиях коронавируса бережнее относиться к своему здоровью.