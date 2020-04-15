Общество

В Пензенской области число пациентов с COVID-19 дошло до сотни

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Ни пожилых, ни младенцев не щадит коронавирус: новыми жертвами инфекции стали месячный малыш и два годовалых ребенка. Они находятся на лечении в областной больнице имени Н. Ф. Филатова. Еще двое детей, 4 и 9 лет, - в центре спецвидов медицинской помощи.

«Состояние всех пятерых детей удовлетворительное. Все получают необходимое лечение и не нуждаются в дополнительных обследованиях или применении иных лекарственных средств. Эпидрасследованием занимается Роспотребнадзор, в данный момент контакты не установлены, но вероятнее всего, что передали взрослые», - сообщила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

По оперативным данным на 15 апреля, всего на территории области зарегистрировано 100 случаев заболевания. Помимо того что по сравнению с понедельником увеличилось количество пациентов, один из них скончался. Две недели врачи боролись за жизнь 50-летней пензячки.

«Это, к сожалению, второй случай в Пензенской области смерти от коронавирусной инфекции. Женщина болела бронхиальной астмой», - отметил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Люди тяжело переносят заболевание, если есть сопутствующие хронические недуги.

«Меньше посещайте заведения, где можно даже неожиданным способом заразиться. Я еще раз обращаюсь: будьте бдительны!» - призвал Александр Никишин

В первой сотне пациентов с коронавирусом есть и одна беременная. Еще у двух женщин в положении - подозрение на инфекцию.

«Если в семье кто-то заболел простудным заболеванием, обязательно сообщите об этом своему врачу-гинекологу, у которого наблюдаетесь, участковому терапевту либо тому специалисту, который пришел на помощь к заболевшему. Обязательно об этом нужно сообщать, чтобы мы как можно раньше смогли обследовать и при необходимости начать терапию», - напомнила будущим матерям Марина Воробьева.

Пока до конца не установлено, может ли заболевание передаваться от матери плоду. Поэтому беременным советуют соблюдать все рекомендации докторов и в условиях коронавируса бережнее относиться к своему здоровью.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Господин Вы наш, Никишин, у вас был месяц подготовить больницы к наплыву инфицированных или с подозрением. Почему уже сейчас люди лежат в коридоре, на полу. Люди сидят без денег по домам, чтобы помочь вашим подчиненным. А вас вся работы, как выяснилось - фейк. Давайте как переезжайте на место событий - в КИМ и рулите ка ситуацией оттуда. В конце концов, вы работаете на народ, а не народ вам для статистики. И да, надеюсь, спать будете в коридоре на топчане, да на грязной подушке.

Гость||

Все правильно, написано !!!!!

Гость||

О,да, мы посмотрели, как вы готовы...Ну и кто теперь захочет врача вызывать? Чтоб вот в этом кошмаре оказаться?

Гость||

А у нас вообще кто - нибудь выписывается от этого заболевания,кроме жены важного человека, которая нигде не была и никого не заразила?

Гость||

Никишин не причем это Ваня Белозеров

Гость||

Внушаемые сейчас начнут писать, истерить сидеть дома

Гость||

Транспорт переполнен! Люди кишат везде. Что дальше?

Гость||

Гость писал(a):

А у нас вообще кто - нибудь выписывается от этого заболевания,кроме жены важного человека, которая нигде не была и никого не заразила?
Выписали бабулю, которая по собственной инициативе пролежала 3 недели в КИМе, и даже не знала, от чего её якобы лечат. А если там большинство таких же? Главное, освоить деньги, выделяемые на лечение вируса. Чем больше пациентов, тем больше средств. Поэтому все меры хороши для привлечения новых "больных". И уже неважно, младенец он или старыйчеловек.

Гость||

Гость писал(a):

Выписали бабулю, которая по собственной инициативе пролежала 3 недели в КИМе, и даже не знала, от чего её якобы лечат. А если там большинство таких же?
Я видео смотрел не сколько раз и ржу постоянно.

Гость||

Буртассия впереди планеты всей по реализации огромной борьбы с короновирусом. (Зеленку закупили, чтобы мазать?)

Гость||

А можно ссылку на видео с бабулей,про которую все пишут?

Гость||

пензаинформ Общество Вылечившаяся пензячка рассказала, где подцепила коронавирус 14.04.2020|16:51. и инет тебе в помощь хотя она сейчас есть на форуме пензаинформ на обсуждении

Гость||

Спасибо!

Гость||

Гость писал(a):

Господин Вы наш, Никишин, у вас был месяц подготовить больницы к наплыву инфицированных или с подозрением. Почему уже сейчас люди лежат в коридоре, на полу. Люди сидят без денег по домам, чтобы помочь вашим подчиненным. А вас вся работы, как выяснилось - фейк. Давайте как переезжайте на место событий - в КИМ и рулите ка ситуацией оттуда. В конце концов, вы работаете на народ, а не народ вам для статистики. И да, надеюсь, спать будете в коридоре на топчане, да на грязной подушке.
Никишина, Чижову, Воробьеву, Воеводина на нары!

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Выписали бабулю, которая по собственной инициативе пролежала 3 недели в КИМе, и даже не знала, от чего её якобы лечат. А если там большинство таких же?
Я видео смотрел не сколько раз и ржу постоянно.
+498724

Имя: Гость
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