Общество

Пензенцев предупредили о мокром снеге и порывах ветра до 18 м/сек.

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Пензенцев предупредили об ухудшении погодных условий. В четверг, 16 апреля, в Пензе и области ожидается сильный ветер.

«Прогнозируется облачная погода. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Ночью местами, днем по всей территории порывы 15-18 м/сек.», - сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на пензенский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха ночью составит от -2 до +3 градусов, днем - от +5 до +10.

«Рекомендуется довести информацию до заинтересованных лиц и организаций, организовать проведение мероприятий по усилению дежурных аварийно-восстановительных бригад (групп, команд) в первую очередь электросетей, связи, а также ЖКХ», - подчеркнули в пресс-службе администрации.

В минувшие выходные из-за мокрого снега и шквалистого ветра без света остались 44 тысячи жителей Пензенской области. У некоторых из них света нет до сих пор.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Снова что ли?(( Какая-то напасть этой весной -корона, погода...

Гость||

Достали уже эти катаклизмы!

Гость||

В Администрацию сообщили?

Гость||

Так год- то високосный

Имя: Гость
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