Пензенцев предупредили о мокром снеге и порывах ветра до 18 м/сек.

15.04.2020 | 18:15

Пензенцев предупредили об ухудшении погодных условий. В четверг, 16 апреля, в Пензе и области ожидается сильный ветер.

«Прогнозируется облачная погода. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Ночью местами, днем по всей территории порывы 15-18 м/сек.», - сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на пензенский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха ночью составит от -2 до +3 градусов, днем - от +5 до +10.

«Рекомендуется довести информацию до заинтересованных лиц и организаций, организовать проведение мероприятий по усилению дежурных аварийно-восстановительных бригад (групп, команд) в первую очередь электросетей, связи, а также ЖКХ», - подчеркнули в пресс-службе администрации.

В минувшие выходные из-за мокрого снега и шквалистого ветра без света остались 44 тысячи жителей Пензенской области. У некоторых из них света нет до сих пор.