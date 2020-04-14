В ПФР разъяснили, какие семьи получат по 5 000 рублей

14.04.2020 | 13:51

Пензенские семьи получат по 5 000 рублей на детей моложе трех лет. Правила дополнительной ежемесячной выплаты, которая предоставляется на каждого ребенка, регламентированы указом Президента и постановлением Правительства России. Эти деньги будут выделяться с апреля по июнь всем имеющим право на материнский капитал вне зависимости от того, распорядились им граждане или еще нет.

«В настоящее время получить выплаты можно, направив заявление в электронном виде либо в «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда РФ, либо на портале госуслуг. При личном обращении это можно будет сделать, только когда клиентские службы заработают в прежнем режиме, то есть контактным способом.

Сейчас, в условиях ограничения работы клиентских служб, можно предварительно записаться на прием или обратиться за консультацией по телефону горячей линии 42-62-92», - пояснила руководитель пресс-службы отделения ПФР по Пензенской области Екатерина Иванова.

Необходимо уточнить, что деньги начисляются только за три месяца, так что если ребенок появился на свет в мае 2020 года, выплата на него будет начисляться за май и июнь.

«С детьми, которые родились ранее, наоборот: если три года исполнилось в мае, то выплату получат за апрель и май, в июне эта выплата уже не положена», - уточнила Екатерина Иванова.

В условиях большой нагрузки порталы пенсионного фонда и госуслуг могут работать нестабильно. Поэтому вполне вероятно, что с первого раза заполнить электронное заявление не получится. Но волноваться не нужно: это можно будет сделать до 1 октября.

Всего в Пензенской области на получение ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте до 3 лет имеют право 11 000 человек.