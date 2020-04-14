Общество

В ПФР разъяснили, какие семьи получат по 5 000 рублей

Печать

Пензенские семьи получат по 5 000 рублей на детей моложе трех лет. Правила дополнительной ежемесячной выплаты, которая предоставляется на каждого ребенка, регламентированы указом Президента и постановлением Правительства России. Эти деньги будут выделяться с апреля по июнь всем имеющим право на материнский капитал вне зависимости от того, распорядились им граждане или еще нет.

«В настоящее время получить выплаты можно, направив заявление в электронном виде либо в «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда РФ, либо на портале госуслуг. При личном обращении это можно будет сделать, только когда клиентские службы заработают в прежнем режиме, то есть контактным способом.

Сейчас, в условиях ограничения работы клиентских служб, можно предварительно записаться на прием или обратиться за консультацией по телефону горячей линии 42-62-92», - пояснила руководитель пресс-службы отделения ПФР по Пензенской области Екатерина Иванова.

Необходимо уточнить, что деньги начисляются только за три месяца, так что если ребенок появился на свет в мае 2020 года, выплата на него будет начисляться за май и июнь.

«С детьми, которые родились ранее, наоборот: если три года исполнилось в мае, то выплату получат за апрель и май, в июне эта выплата уже не положена», - уточнила Екатерина Иванова.

В условиях большой нагрузки порталы пенсионного фонда и госуслуг могут работать нестабильно. Поэтому вполне вероятно, что с первого раза заполнить электронное заявление не получится. Но волноваться не нужно: это можно будет сделать до 1 октября.

Всего в Пензенской области на получение ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте до 3 лет имеют право 11 000 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте