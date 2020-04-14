Общество

В пензенском ботаническом саду ликвидируют последствия урагана

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Сотрудники пензенского ботанического сада устраняют последствия разгула стихии, случившегося 11 и 12 апреля. Об этом рассказывает пост, размещенный в группе в социальной сети «ВКонтакте».

В связи с ситуацией по коронавирусу ботанический сад закрыт для посетителей, однако работа не останавливаются ни на день. Благодаря ранней весне в нем уже в середине марта расцвели первые подснежники - белые галантусы.

К началу апреля многие растения распустились прежде обычного, и сотрудники занялись обрезкой, черенкованием и высадкой. Однако погода нанесла неожиданный удар.

«Мокрый снег при минусовой температуре огромными глыбами облеплял ветви с распускающимися почками и молоденькими побегами, от сильнейших порывов ветра буквально ломались пополам и мощные скелетные ветви, и стволы, и даже целые деревья «под корень». До сих пор сад представляет собой жалкое зрелище», - говорится в посте.

Однако сотрудники не опускают руки и заявляют о готовности справиться с этим испытанием.

«Надеемся, что уже вскоре покажем вам более позитивные фото и расскажем о ликвидации последствий стихийного бедствия», - завершается сообщение.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото vk.com/club35414262
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