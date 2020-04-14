В Пензе вышел в свет новый номер журнала «Хранители истории»

14.04.2020 | 19:20

Сотрудники Государственного архива Пензенской области подготовили второй номер журнала «Хранители истории». Он посвящен 75-летию Победы. Материалы издания содержат сведения о работе учреждения в трудные годы Великой Отечественной войны, о фондах по эвакуации населения. Несколько статей написаны Максимом Буряковым по воспоминаниям ветеранов, одна из них - о донорах.

«Здесь рассказано о том, как вырос объем сдаваемой в Пензе крови в то время (более чем в 10 раз), как она доставлялась на фронт. Интересно отметить, что пензенская кровь была одной из самых качественных, то есть после нее не было зафиксировано ни одного случая осложнений.

Доноры не только сдавали кровь, но и, так как по закону положены выплаты, не забирали эти деньги себе, а сдавали в фонд обороны. Даже был построен танк - «Пензенский донор», - рассказал главный методист Госархива Пензенской области Максим Буряков.

Другой материал рассказывает об одном из директоров пензенского госархива, фронтовике Серафиме Гавриловиче Кузнецове.

«Отдельная статья (наверное, одна из самых интересных) - о том, как работало наше учреждение в годы Великой Отечественной войны», - добавил Максим Буряков.

Подробнее ознакомиться с новым выпуском журнала «Хранители истории» можно на сайте архивной службы Пензенской области, а также в социальных сетях.

Третий номер планируется выпустить осенью 2020-го. Вероятно, он будет приурочен к 150-летию со дня рождения Александра Куприна.