В Пензе подписавшего приказ о повышении платы за детсад накажут

14.04.2020 | 19:00

В Пензе руководителя, подписавшего приказ о повышении платы за детсад, накажут. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции во вторник, 14 апреля.

В этот день родителей пензенских дошколят взволновала копия приказа городского управления образования, выложенная в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

В документе говорится об установлении с 1 мая родительской платы за детские сады. За малышей ясельного возраста (до трех лет) обозначена сумма 87 рублей (сейчас 80), за ребятишек 3-7 лет - 100 рублей (сейчас 92).

Однако волнения оказались напрасными. Начальник Управления образования Пензы Юрий Голодяев сообщил, что приказ отменили.

«Я узнал об этом из соцсетей. Меня это возмутило, я дал поручение главе администрации отменить приказ. Пусть повышение и небольшое, но в условиях сегодняшнего времени это недопустимо. Руководитель, подписавший этот приказ, будет привлечен к самой строгой ответственности. Все, что я о них думал, руководителям городским я уже высказал. Я и впредь буду отслеживать социальные сети, благодарю пользователей, которые опубликовали этот приказ, если бы они этого не сделали, я бы его не увидел», - высказался губернатор.

Он предупредил глав муниципальных образований, что ни одного «социального повышения» на что-либо без согласования с правительством быть не должно. «Кто сделает, будет нести ответственность вплоть до увольнения», - заключил Иван Белозерцев.

Последний раз плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми, повышалась 1 сентября 2018 года. Тогда стоимость пребывания в детсаде малыша в возрасте до трех лет увеличилась на 10 рублей и составила 80 рублей в день, за ребенка от трех до семи лет она возросла на 17 рублей и достигла 92.