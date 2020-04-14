Общество

В Пензе большинство собственников не будет платить взносы на капремонт

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Пензенцы, не имеющие задолженностей за капитальный ремонт и делающие взнос в так называемый общий котел, получили квитанции с пустой графой «Итого».

Как пояснили в региональном фонде капремонта, их разослали для того, чтобы ознакомить граждан о произведенных ранее расчетах и напомнить некоторым о накопленных долгах. В ряде случаев сумму к оплате все-таки выставили - об этом рассказал житель дома на улице Экспериментальной.

«Мы, у которых спецсчет в управляющей компании, не освобождаемся. Это, я считаю, несправедливо. Сумма не так чтоб большая - 314 рублей, но в условиях, когда мы на самоизоляции, не работаем, нам выжить бы», - заявил горожанин.

По решению главы региона владельцы недвижимости в многоквартирных домах на три месяца временно освобождены от уплаты взносов.

«Постановление распространяется на всех собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе на юридических лиц, собственников, которые формируют фонд на спецсчетах, если иное решение не будет принято общим собранием», - сообщила директор регионального фонда капитального ремонта МКД Наталья Моисеева.

Подавляющее большинство жителей области с начала апреля до конца июня не будет платить за капитальный ремонт. В мае, вероятно, не пришлют и квитанции: нет необходимости тратиться на их распечатку и доставку.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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