Общество

Оксана Чижова рассказала о состоянии второй заболевшей коронавирусом

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Пятеро зараженных коронавирусной инфекцией в Пензенской области подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

О состоянии больных рассказала замминистра здравоохранения Оксана Чижова во время пресс-конференции, состоявшейся в правительстве во вторник, 14 апреля.

По словам Чижовой, примерно у 80% пациентов в Пензенской области заболевание протекает в легкой форме. При этом вторая пациентка - женщина в возрасте 77 лет - находится в стабильно тяжелом состоянии.

Губернатор Иван Белозерцев констатировал, что выздоровление от коронавирусной инфекции идет долго.

Ранее сообщалось, что 14 апреля из центра специализированных видов медицинской помощи выписали троих пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. До этого выздоровевшей числилась только первая заболевшая - жена депутата Законодательного собрания Михаила Лисина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

в стабильно тяжелом состоянии.
стабильность наше фсё

Гость||

Гость писал(a):

стабильность наше фсё
Да, твоё состояние стабильно неизлечимо, братан.

Гость||

Это бабушка из хора?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Губернатор Иван Белозерцев констатировал, что выздоровление от коронавирусной инфекции идет долго.
у 1 больной и не очень долго да и вирус даже близким родственникам не передался?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам Чижовой
Команда Стрючкова продолжает информировать население Пензенской области. Даже без Владимира Викторовича.

Гость||

Ну и хорошо!

Всем здоровья!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Губернатор Иван Белозерцев констатировал, что выздоровление от коронавирусной инфекции идет долго.
Вот если бы те деньги,что выкидываются на рекламу этого типа были бы пущены на покупку аппаратов ИВЛ или на маски!!!Можно было бы каждому жителю области раздать по одной бесплатной маски или поставить по одному-два аппарата ИВЛ во все центральные больницы области.

Имя: Гость
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