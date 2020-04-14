Иван Белозерцев рассказал внукам и подписчикам о героях в масках

14.04.2020 | 08:16

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил труд врачей, работающих с больными коронавирусом. Вечером в понедельник, 13 апреля, на страницах главы региона в соцсетях появился пост под заголовком «Герои в масках».

«Многие из вас, наверняка, любят фантастические фильмы о супергероях с невероятными способностями. Мои внуки тоже любят, но я сейчас по телефону, не лично, потому что правила одинаковы для всех, рассказываю им о других героях. Тех, что в реальной жизни воюют на настоящей войне, которую не выключить кнопкой пульта», - пояснил Белозерцев.

К публикации прикреплен коллаж из шести фотографий людей в медицинской форме и масках, добавлены хештеги #стопкоронавирус, #оставайтесьдома, #4городскаябольницаПенза, #героивмасках, #ценитеврачей и #медикигерои.

В комментариях пензенцы заметили, что для обеспечения полной безопасности врачи должны быть обеспечены респитаторами, а не масками. Последние не являются надежным средством защиты: они не закрывают глаза и не плотно прилегают к носу и рту.

Кроме того, многие интернет-пользователи присоединились к словам губернатора. Они поблагодарили медиков и призвали земляков оставаться дома, чтобы предотвратить распространение вируса.

По данным на понедельник, 13 апреля, в Пензенской области было зарегистрировано 84 случая заражения коронавирусной инфекцией. Трое из пациентов находились в реанимации и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.