Общество

Иван Белозерцев рассказал внукам и подписчикам о героях в масках

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил труд врачей, работающих с больными коронавирусом. Вечером в понедельник, 13 апреля, на страницах главы региона в соцсетях появился пост под заголовком «Герои в масках».

«Многие из вас, наверняка, любят фантастические фильмы о супергероях с невероятными способностями. Мои внуки тоже любят, но я сейчас по телефону, не лично, потому что правила одинаковы для всех, рассказываю им о других героях. Тех, что в реальной жизни воюют на настоящей войне, которую не выключить кнопкой пульта», - пояснил Белозерцев.

К публикации прикреплен коллаж из шести фотографий людей в медицинской форме и масках, добавлены хештеги #стопкоронавирус, #оставайтесьдома, #4городскаябольницаПенза, #героивмасках, #ценитеврачей и #медикигерои.

В комментариях пензенцы заметили, что для обеспечения полной безопасности врачи должны быть обеспечены респитаторами, а не масками. Последние не являются надежным средством защиты: они не закрывают глаза и не плотно прилегают к носу и рту.

Кроме того, многие интернет-пользователи присоединились к словам губернатора. Они поблагодарили медиков и призвали земляков оставаться дома, чтобы предотвратить распространение вируса.

По данным на понедельник, 13 апреля, в Пензенской области было зарегистрировано 84 случая заражения коронавирусной инфекцией. Трое из пациентов находились в реанимации и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость||

Это всё хорошо,но где же маски ?

Гость||

Когда внуки поплавают на белых речных трамвайчиках?

Май уже близко

Гость||

Администрации нужно заняться делом. Иметь список людей , оставшихся без средств к существованию,список остановившегося малого и среднего бизнеса и на основании этих данных запросить помощь у центра. Срочно!

Гость||

Почему Регбийный Клуб Локомотив Тренируется?Они что жизнеобеспечивающие предприятие?Вчера видела их в лесу на западной. Куча народу

Гость||

Гость писал(a):

Почему Регбийный Клуб Локомотив Тренируется?Они что жизнеобеспечивающие предприятие?Вчера видела их в лесу на западной. Куча народу
У богатых свои причуды

Гость||

Главног пензенского героя здравоохранения(любителя прицелов) снабдили масками?

Гость||

Сказочник.

Гость||

Регбийный клуб тренируется потому, что макароновирус придуман для стада.

Гость||

А его чё, в шоумены не берут на работу? Такой персонаж зря свою жизнь прожигает...

Гость||

В аншлаг неужели не возьмут его? Он бы под гармошку чепуху молол на ура.

Гость||

Может регбисты там грибы собирали?

Гость||

Гость писал(a):

А его чё, в шоумены не берут на работу?
Так кастинг проходит!Сразу нельзя,как Алсу могут поймать.

Гость||

Гость писал(a):

Врачи,находящиеся под следствием в СИЗО и под домашним арестом просятся на борьбу с короновирусом(население в шоке) Современный штрафбат?
Почему эту инфу убирает Пензинформ,если было передано в новостях на ........?

Пензенские "герои медицины" с домашнего ареста не желают на передний край борьбы?

Гость||

Где геройство?люди делают свою работу,получают за неё деньги,в данный момент повышенную ЗП из за увеличения нагрузки.опять часть бредней понедельника на вторнк плавно перетекает.

Гость||

Стрючок на волю рвётся?

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Имя: Гость
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