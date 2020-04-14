Губернатор объяснил ситуацию с COVID-19 на фоне соседних регионов

14.04.2020 | 15:40

Губернатор Иван Белозерцев объяснил высокое количество зараженных коронавирусом в Пензенской области тем, что в ней проводится много тестов.

Регион не раз попадал в десятку самых зараженных субъектов страны и возглавлял антирейтинг на фоне соседних.

На пресс-конференции, состоявшейся в правительстве во вторник, 14 апреля, Белозерцев пояснил: когда в разговоре с руководителями других регионов он слышит, что где-то было сделано в два раза меньше тестов, чем в Пензенской области, то сразу понимает, что и подтвержденных случаев там должно быть примерно вдвое меньше.

«У нас работает несколько лабораторий», - пояснил губернатор, а замминистра здравоохранения Оксана Чижова уточнила, что всего в них было проведено почти 15 тысяч тестов.

По мнению Ивана Белозерцева, чтобы предотвратить подъем заболеваемости, необходимо по возможности ограничить перемещения людей между регионами.

«Не приглашать никого к себе в гости, если в этом нет острой необходимости. Самим никуда не ехать. Находиться дома в строгой изоляции», - посоветовал губернатор. В заключение он отметил, что если раньше у соседей подтвержденные факты были единичными, то за последние несколько дней и там цифры увеличились.

По данным на 14 апреля, в Пензенской области 84 случая заражения, в Рязанской - 116, Ульяновской - 86, Тамбовской - 83, в Мордовии - 71, в Саратовской области - 49.