Главное о коронавирусе в Пензе за 14 апреля: где можно заразиться, пятеро на ИВЛ, Пасха - онлайн

Вылечившаяся пензячка рассказала, где подцепила коронавирус.
Больницу им. Бурденко задействовали под помощь пензенцам с COVID-19.
В Пензе озвучили ситуацию с заболевшими на 14 апреля.
На вокзале Пенза-I провели дезинфекцию.
Озвучено количество прибывших из-за границы пензенцев, за которыми ведется наблюдение.
В Заречном сняли с самоизоляции 100 человек.
У мужчины, приехавшего в Забайкалье из Пензы, подозревают COVID-19.
В Пензе выписали трех пациентов с коронавирусом.
Губернатор объяснил ситуацию с COVID-19 на фоне соседних регионов.
В связи с режимом самоизоляции Пасху покажут онлайн.
Пятеро пензенцев с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ.
Российские медики назвали самые опасные места, где можно заразиться коронавирусом. Первое место по мере риска занимает аптека. На втором месте магазины, на третьем - заправки.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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