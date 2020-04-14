Главное о коронавирусе в Пензе за 14 апреля: где можно заразиться, пятеро на ИВЛ, Пасха - онлайн

14.04.2020 | 20:45

Вылечившаяся пензячка рассказала, где подцепила коронавирус.

Больницу им. Бурденко задействовали под помощь пензенцам с COVID-19.

В Пензе озвучили ситуацию с заболевшими на 14 апреля.

На вокзале Пенза-I провели дезинфекцию.

Озвучено количество прибывших из-за границы пензенцев, за которыми ведется наблюдение.

В Заречном сняли с самоизоляции 100 человек.

У мужчины, приехавшего в Забайкалье из Пензы, подозревают COVID-19.

В Пензе выписали трех пациентов с коронавирусом.

Губернатор объяснил ситуацию с COVID-19 на фоне соседних регионов.

В связи с режимом самоизоляции Пасху покажут онлайн.

Пятеро пензенцев с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ.

Российские медики назвали самые опасные места, где можно заразиться коронавирусом. Первое место по мере риска занимает аптека. На втором месте магазины, на третьем - заправки.