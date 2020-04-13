В отделении ПФР в Пензе 16 апреля будет работать горячая линия

13.04.2020 | 19:10

Задать любые вопросы по поводу расчета пенсии, социальных выплат, получения средств материнского капитала и распоряжения ими, перехода на электронные трудовые книжки можно по телефону горячей линии 8 (800) 200-28-27.

Позвонившим ответят управляющий пензенским отделением Пенсионного фонда России Михаил Буданов, а также его заместители и начальники профильных отделов.

«Это компетентная информация из первых рук. Кому мы не успеем ответить в этот день, те контакты возьмем на контроль. Ответы будут подготовлены и предоставлены дозвонившимся любым удобным для них способом - по телефону либо письменным сообщением», - рассказала пресс-секретарь отделения Пенсионного фонда России по области Екатерина Иванова.

Любой звонок, как с мобильных, так и со стационарных телефонов, для всех жителей области бесплатный. Прямая линия состоится 16 апреля с 8:00 до 17:00.