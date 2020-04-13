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Общество

Пензенское УФАС проверит цены на хлеб, имбирь, чеснок и лимон

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В Пензенской области антимонопольщики ежедневно, даже в выходные, мониторят цены на продукты в магазинах. Об этом заявила руководитель регионального управления Елена Демидова на совещании в понедельник, 13 апреля.

Она отметила, что проводить проверки сейчас запрещено, но по согласованию с центральным аппаратом специалисты все же будут делать это. Так, уже получено разрешение на проверку цен на хлеб, имбирь, чеснок и лимон.

«На имбирь, конечно, вообще непонятно, каким образом были повышены цены. В настоящий момент у нас готовятся запросы на согласование проверок по рису и гречке», - отметила Елена Демидова.

По ее словам, стоимость продуктов социально значимой группы в пределах нормы, повышение цен на овощи сезонное.

Выслушав доклад, губернатор Иван Белозерцев назвал цены на имбирь запредельными. Он поручил изучить ценовую политику на этот продукт в соседних регионах: Самаре, Саратове, Тамбове, Мордовии.

«Сразу станет понятно, наши грубо нарушают или это ситуация по всей Российской Федерации такая», - подвел итог он, отметив, что повысились и цены на курицу - этот вопрос тоже надо проработать.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

лохотрон и всё.

Гость||

УФАС самая неспособная ни на что и бесполезная структура в стране.

Гость||

Да, как с масками ,не найдут ответ

Гость||

Это точно. Бесполезная, ни на что не способная структура.Цап-царап наплодил всяких бездарей

Гость||

Как он и сам

Гость||

Идиотское государство

Гость||

А причём тут другие области. Там такие же дебилы, ка и у нас.

Имя: Гость
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