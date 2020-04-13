Пензенское УФАС проверит цены на хлеб, имбирь, чеснок и лимон

13.04.2020 | 14:25

В Пензенской области антимонопольщики ежедневно, даже в выходные, мониторят цены на продукты в магазинах. Об этом заявила руководитель регионального управления Елена Демидова на совещании в понедельник, 13 апреля.

Она отметила, что проводить проверки сейчас запрещено, но по согласованию с центральным аппаратом специалисты все же будут делать это. Так, уже получено разрешение на проверку цен на хлеб, имбирь, чеснок и лимон.

«На имбирь, конечно, вообще непонятно, каким образом были повышены цены. В настоящий момент у нас готовятся запросы на согласование проверок по рису и гречке», - отметила Елена Демидова.

По ее словам, стоимость продуктов социально значимой группы в пределах нормы, повышение цен на овощи сезонное.

Выслушав доклад, губернатор Иван Белозерцев назвал цены на имбирь запредельными. Он поручил изучить ценовую политику на этот продукт в соседних регионах: Самаре, Саратове, Тамбове, Мордовии.

«Сразу станет понятно, наши грубо нарушают или это ситуация по всей Российской Федерации такая», - подвел итог он, отметив, что повысились и цены на курицу - этот вопрос тоже надо проработать.