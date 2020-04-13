Главное о коронавирусе за 13 апреля: масок нет, инфекция наступает, аренду повышают

В Пензенской подтвердились новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Расширилась география.
У 160 жителей области подозревают коронавирусную инфекцию.
Предпринимателям помогут. Во вторник пройдет антикризисный онлайн-брифинг.
В Пензе расширят список работающих в период самоизоляции предприятий.
Губернатор признал, что пензенцы стали хуже соблюдать режим самоизоляции.
В Заречном покупатели будут заходить в магазины по очереди.
Некоторые предприниматели повысили арендную плату.
В УФАС не могут объяснить людям, почему отсутствуют маски в аптеках.
Среди новых зараженных 4-летний ребенок.
В Заречном сняли карантин с нескольких домов.
В УФАС проверят цены на чеснок, лимон, имбирь.
Пензенским школьникам предложат шить маски на дистанционных уроках труда.
Пензенская область заняла 19-е место в рейтинге заражения COVID-19.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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А вот на этом фоне посадить с десяток ответственных бездельников с конфискацией всего включая переписанное на приплоды, вот тогда бы зашевелились.