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Общество

Главное о коронавирусе за 13 апреля: масок нет, инфекция наступает, аренду повышают

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В Пензенской подтвердились новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Расширилась география.

У 160 жителей области подозревают коронавирусную инфекцию.

Предпринимателям помогут. Во вторник пройдет антикризисный онлайн-брифинг.

В Пензе расширят список работающих в период самоизоляции предприятий.

Губернатор признал, что пензенцы стали хуже соблюдать режим самоизоляции.

В Заречном покупатели будут заходить в магазины по очереди.

Некоторые предприниматели повысили арендную плату.

В УФАС не могут объяснить людям, почему отсутствуют маски в аптеках.

Среди новых зараженных 4-летний ребенок.

В Заречном сняли карантин с нескольких домов.

В УФАС проверят цены на чеснок, лимон, имбирь.

Пензенским школьникам предложат шить маски на дистанционных уроках труда.

Пензенская область заняла 19-е место в рейтинге заражения COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А вот на этом фоне посадить с десяток ответственных бездельников с конфискацией всего включая переписанное на приплоды, вот тогда бы зашевелились.

Гость||

Ну ничего, ничего. Зато у нас Иван на гармошке играет.

Гость||

Гость писал(a):

А вот на этом фоне посадить с десяток ответственных бездельников с конфискацией всего включая переписанное на приплоды, вот тогда бы зашевелились
А кто это будет делать? Такие же жулики и бандиты?

Гость||

Кто аппарат ивл купит той организации разрешение на работу. А сотрудникам разрешение на работу при условии покупки 500 гр имбиря, 1 кг лимонов, пензенских макарон.

Имя: Гость
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