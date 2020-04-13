Главное о коронавирусе за 13 апреля: масок нет, инфекция наступает, аренду повышают

13.04.2020 | 20:16

В Пензенской подтвердились новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Расширилась география.

У 160 жителей области подозревают коронавирусную инфекцию.

Предпринимателям помогут. Во вторник пройдет антикризисный онлайн-брифинг.

В Пензе расширят список работающих в период самоизоляции предприятий.

Губернатор признал, что пензенцы стали хуже соблюдать режим самоизоляции.

В Заречном покупатели будут заходить в магазины по очереди.

Некоторые предприниматели повысили арендную плату.

В УФАС не могут объяснить людям, почему отсутствуют маски в аптеках.

Среди новых зараженных 4-летний ребенок.

В Заречном сняли карантин с нескольких домов.

В УФАС проверят цены на чеснок, лимон, имбирь.

Пензенским школьникам предложат шить маски на дистанционных уроках труда.

Пензенская область заняла 19-е место в рейтинге заражения COVID-19.