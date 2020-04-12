Общество

Погода в Пензе за последние 10 лет: от потопа до метели (фото)

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В последние два дня погода оттеснила коронавирус и самоизоляцию на второй план и стала главной темой, которую обсуждают пензенцы в социальных сетях.

Многие горожане столкнулись с тем, что в воскресенье, 12 апреля, они просто не смогли передвигаться по внутридворовым территориям. Городские службы оказались неготовыми к обильному снегопаду. За сутки в Пензе выпало около 300 миллиметров осадков. Снегом завалены не только территории около многоквартирных домов, но и центральные дороги в городе.

Ситуация осложняется шквалистым ветром и метелью. А из-за перепадов температуры нижний слой снега быстро тает, образуя лужи, коварно скрывающиеся под белым покровом.

За последние 10 лет метеонаблюдений в Пензе не фиксировалось подобных аномалий погоды. Согласно сервису Яндекса, средняя температура 12 апреля составляла 6-11 градусов выше 0.

Так, в 2017 году в городе почти не оставалось снега.

В 2018-м 12 апреля снега уже не было, но его быстрое таяние в начале месяца вызвало подтопление территорий у берегов рек.

В 2019 году в этот день снега не было, а местные власти вовсю готовились к субботнику, призывая пензенцев к уборке родного города.

Нынешний год уже почти наверняка войдет в историю как год с аномально короткой зимой и снежной весной.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Нынешний год уже почти наверняка войдет в историю как год с аномально короткой зимой и снежной весной.
Этот год войдёт историю,как год когда жулики и воры окончательно оборзели и захватив власть окончательно перестали что-то делать для народа.

Гость||

Хорошая погода, хоть дома посидят те у кого шило в одном месте.

Гость||

ну когда в городе цирк построят или достроят ну так на клоунов хочется посмотреть?

Гость||

Похоже климат начал кардинально меняться. Скоро наверно лето и зима местами поменяются. Летом будут 20 градусные морозы, а зимой 30 градусная жара.

Гость||

Когда выдут расчищать дороги комунальные службы города, где пиннок от властей в сторону ужасной работы управляющих компаний в городе,мвсе дворы снегом завалены,почему до сих пор нет тракторов во дворах города, люди идут по колено в снегу, с мокрыми ногами....куда смотрят районные власти и городские власти....почему их нет на рабочих местах сегодня....очень много повалившихся деревьев, оборванных проводов....снег выпал хорошо...но где работа властей ,дорожных служб, и управляющих компаний....за что мы обычные люди им налоги платим....

Гость||

входной с вербным воскресением

Гость||

Гость писал(a):

Этот год войдёт историю,как год когда жулики и воры окончательно оборзели и захватив власть окончательно перестали что-то делать для народа.
болезненный, как можно в теме про непогоду приплести политику? совсем с головой бо-бо?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За сутки в Пензе выпало около 300 миллиметров осадков
Может всё таки снега 300 мм? Если 300 мм осадков перевести в снег, то это будет метра полтораснега

Гость||

а что нам скажет неворотова?

Гость||

Гость писал(a):

Когда выдут расчищать дороги комунальные службы города
Все на самоизоляции сидят. Никому неохота штраф в 15-30 тысяч получить за её нарушение. Вот как снимут все карантинные меры, тогда и выйдут коммунальщики и снег чистить и деревья поваленные убирать, и обрывы электропроводов устранять.

Гость||

Ты дурачок? Самоизоляция обязательна для подтвержденных больных, либо лиц с ними контактировавших, а также прибывших из-за границы. Если тебя не причислили к этим группам - гуляй, работай, отдыхай.

Гость||

Да это наверное Дина про штрафы пишет

Гость||

По Окружной ездят машины со щетками. Проезжую часть более-менее расчистили. но снег ВЕСЬ НА ТРОТУАРАХ. Все что с дорог смели все на тротуары выкинули. Пришлось идти в магазин, проверено лично- снега на тротуарах почти по колено. Если администрации не верится- вперед, приходите к магазину Би-Би , и по нечетной стороне улицы хоть вверх, хоть вниз попробуйте пройти. Одна надежда, что температура плюсовая, может снег и сам растает

Гость||

Зачем их расчищать? Во вторник все само расстает !!!! Деньги бюджетные надо экономить !!! А горожане должны сидеть на самоизоляции, зачем им условия для нормального передвижения по городу ?

Гость||

Да уж, при кувайцеве и Ильине такого не было, Лузгин конечно импотент в плане хозяйствования

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