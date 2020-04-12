Погода в Пензе за последние 10 лет: от потопа до метели (фото)

12.04.2020 | 11:12

В последние два дня погода оттеснила коронавирус и самоизоляцию на второй план и стала главной темой, которую обсуждают пензенцы в социальных сетях.

Многие горожане столкнулись с тем, что в воскресенье, 12 апреля, они просто не смогли передвигаться по внутридворовым территориям. Городские службы оказались неготовыми к обильному снегопаду. За сутки в Пензе выпало около 300 миллиметров осадков. Снегом завалены не только территории около многоквартирных домов, но и центральные дороги в городе.

Ситуация осложняется шквалистым ветром и метелью. А из-за перепадов температуры нижний слой снега быстро тает, образуя лужи, коварно скрывающиеся под белым покровом.

За последние 10 лет метеонаблюдений в Пензе не фиксировалось подобных аномалий погоды. Согласно сервису Яндекса, средняя температура 12 апреля составляла 6-11 градусов выше 0.

Так, в 2017 году в городе почти не оставалось снега.

В 2018-м 12 апреля снега уже не было, но его быстрое таяние в начале месяца вызвало подтопление территорий у берегов рек.

В 2019 году в этот день снега не было, а местные власти вовсю готовились к субботнику, призывая пензенцев к уборке родного города.

Нынешний год уже почти наверняка войдет в историю как год с аномально короткой зимой и снежной весной.