Мэрия Пензы: дороги от снега очищают более 30 спецмашин

12.04.2020 | 12:04

В Пензе дороги от выпавшего снега избавляют более 30 единиц спецтехники МУП «Пензадормост». Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщили в пресс-службе администрации города.

К уборке снега специалисты приступили еще ночью. Они очищают и обрабатывают проезжую часть и тротуары.

Задействованы и специалисты МУП «Зеленое хозяйство». 30 человек и 6 спецмашин убирают закрепленные за ними территории. В первую очередь от снега очищаются подъезды к медучреждениям города.

«По информации Пензенского ЦГМС – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС», 12 апреля местами в городе прогнозируются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северный 7-12 м/сек, днем порывы 15-20 м/сек. Температура воздуха ночью -3, +2ºС, днем +2, +7ºС», - сообщили в пресс-службе мэрии.