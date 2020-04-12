Общество

Мэрия Пензы: дороги от снега очищают более 30 спецмашин

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В Пензе дороги от выпавшего снега избавляют более 30 единиц спецтехники МУП «Пензадормост». Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщили в пресс-службе администрации города.

К уборке снега специалисты приступили еще ночью. Они очищают и обрабатывают проезжую часть и тротуары.

Задействованы и специалисты МУП «Зеленое хозяйство». 30 человек и 6 спецмашин убирают закрепленные за ними территории. В первую очередь от снега очищаются подъезды к медучреждениям города.

«По информации Пензенского ЦГМС – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС», 12 апреля местами в городе прогнозируются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северный 7-12 м/сек, днем порывы 15-20 м/сек. Температура воздуха ночью -3, +2ºС, днем +2, +7ºС», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Где они ? Октябрьский район вообще не чистят.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

избавляют более 30 единиц
Всего? А где все остальные, о которых рапортовали осенью.

Гость||

Мэрии Пензы хоть кто-то ещё верит?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе дороги от выпавшего снега избавляют более 30 единиц спецтехники
А что так мало? Где остальная техника? Продана?

Гость||

Фото для отчёта? Где реальные действия? В терновке конь не валялся

Гость||

2 никчемных трактора во дворе?

Гость||

Надо выбирать нового мэра.

Гость||

Атя-тя, всё хорошо!

Гость||

За сегодняшнее состояние города мэр обязан уйти в отставку! Центр города 12ч.30м.- НИКТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ! Все дворы в сломанных деревьях, засыпаны снегом и т.д.

Гость||

С ул. Володарской еле дашел до красных холмов. Ужас. Снег по колено. Ждут до завтра. Завтра +7 обещают. Все растает

Гость||

Проехал из Арбеково в Шуист, ни одной техники.

Гость||

Если бы техники не было, тогда бы и не проехал.

Гость||

Сидите дома, куда вас несёт в воскресение? Не надо чистить, чтоб не шарахался народ по улице, самоизоляция для кого? Вчера все по норам сидели и сегодня сидите, лишенцы!

Гость||

Я снеговика катаю

Гость||

Гость писал(a):

Проехал из Арбеково в Шуист, ни одной техники.
Из ково ты проехоло?

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след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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