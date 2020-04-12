Главное о коронавирусе за 12 апреля: свежие данные, бесплатный проезд, призыв

12.04.2020 | 21:52

Обновлены данные. 65 человек на лечении, трое из них нуждаются в искусственной вентиляции легких.

В Пензе внедряют инновационный метод лечения коронавирусной инфекции.

Природа помогает пензенцам соблюдать режим самоизоляции.

В Пензенской области еще четыре предприятия займутся пошивом медицинских масок.

В областном военкомате рассказали, как обеспечат безопасность призывников.

В Пензенской области во время пандемии организован бесплатный проезд в общественном транспорте. Кто на него может рассчитывать?