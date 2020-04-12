Общество

Главное о коронавирусе за 12 апреля: свежие данные, бесплатный проезд, призыв

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Обновлены данные. 65 человек на лечении, трое из них нуждаются в искусственной вентиляции легких.

В Пензе внедряют инновационный метод лечения коронавирусной инфекции.

Природа помогает пензенцам соблюдать режим самоизоляции.

В Пензенской области еще четыре предприятия займутся пошивом медицинских масок.

В областном военкомате рассказали, как обеспечат безопасность призывников.

В Пензенской области во время пандемии организован бесплатный проезд в общественном транспорте. Кто на него может рассчитывать?

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — Фото - pixabay.com
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Гость||

Было 67, стало 65. Двое умерло?

Гость||

Гость писал(a):

Было 67, стало 65. Двое умерло?
продолжай наблюдение

Гость||

Гость писал(a):

Было 67, стало 65. Двое умерло?
1 умер, 1 выписан. 67 - 1 - 1 = 65.

Гость||

А нам это вообще зачем ? Нам это не интересно .

Гость||

По словам Смита, большинство пациентов с Covid-19 умрут после того, как их поместят на аппараты ИВЛ, а уровень смертности достигнет 80% у пациентов с интубированным коронавирусом. Хотя он не знает, выжил ли его пациент, он сказал, что это «довольно маловероятно».

Смит назвал этот инцидент «безусловно, худшей вещью», свидетелем которого он стал за 12 лет интенсивной терапии и анестезии, и сказал, что этот момент пролил свет на систему здравоохранения, которая, по его словам, до сих пор подводит своих людей.

Гость||

В российском сегменте социальных сетей появилось сразу несколько видео из Москвы и ее пригородов, на которых зафиксированы огромные очереди машин скорой помощи — вероятно, из-за вспышки коронавируса.

Гость||

Лукашенко выступил со статистикой по смертности от пневмонии, от онкологии и т.п, плюс дтп, самоубийства в этом году и в прошлом. Дебиловирус оказался в хвосте, при чём от пневмонии смертность убавилась в сравнении с прошлым годом. От психозов же смертельных случаев стало больше даже у них, а что у нас или в мире тогда... Сами выступления смотрите на каналах беларусского телевидкния, например ctv by, на ютубе канал CTVBY. Ролик со статистикой называется "Лукашенко о коронавирусе: На пожарах

напились, задохнулись, погибли - 206

человек! А от вируса - 13!"

Ещё есть отличный канал на ютубе: "АТН:новости Беларуси и мира" и ролик там:

Коронавирус в Беларуси. Панические

настроения в Европе и США | "Клуб

редакторов". 10.04.2020

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