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Общество

Оперштаб: среди подтвержденных случаев COVID-19 - мать с ребенком

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По состоянию на пятницу, 10 апреля, в Пензенской области насчитывается 67 пациентов с подтвержденным COVID-19.

«Пришли подтверждения по ранее направленным случаям. Для здравоохранения это условно новые пациенты, так как все уже не первый день находятся на лечении в специальном отделении», - пояснили в оперативном штабе.

Заболевание коронавирусом подтвердилось у жителей Пензы, Русского Камешкира, Чаадаевки (Городищенский район), Старого Демкина (Шемышейский район), Бессоновки, Земетчина и Никольска. Это случаи как привозные, так и контактные.

Среди пациентов - люди разного возраста, в том числе 9-летний ребенок. Он госпитализирован вместе с мамой. И у женщины, и у ребенка тесты положительные. Состояние обоих стабильное и удовлетворительное.

В вирусологической лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии обследовано 7 624 человека, проведено 8 149 исследований. В лабораториях лечебной сети прошло 1 615 исследований, обследовано 1 438 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Почалось...

Гость||

А масок в аптеках так и нет. Что скажет губернатор? Где маски? Я уж не спрашиваю про белые речные трамвайчики...

Гость||

Получается, за трое суток подтверждены 16 случаев заболевания.

Гость||

Дебилы, верните автобусы! Зачем людей на маршрутки пересадили? Маршрутки утром переполненные идут! Какая уж там социальная дистанция в 1,5 метра

Гость||

Всем понятно, что уже никто не контролирует ситуацию.Нигде ничего не обрабатывается, людей сажают на карантин спустя несколько дней как они пошатаются по городу.Как в доме по Карпинского 35.Жители сами пишут что карантин со 2 апреля, а предписания вручили 8.Сколько люди ходили по городу и разносили заразу.

Гость||

Зато в караване на кассе есть. Одноразовые по 40 р, многоразовые по 50.

Гость||

теперь попрет. На следующей неделе много на работу выходят и начнется распространение. Зато на каждом углу - сидите дома. Не могут народ заставить дома сидеть. Нытье нытиков победило

Гость||

ЗАЩИТИТЕ ВРАЧЕЙ,ОНИ НА ПЕРЕДНЕМ НЕВИДИМОЙ КРАЕ ВОЙНЫ.

Гость||

А люди по улице шарахаются. Очень много людей. А уж сколько детей!!!!

Гость||

Гость писал(a):

А масок в аптеках так и нет.
В магазинах на кассе бери. Или дурочка?

Гость||

Спасибо Лисиной !

Гость||

Гость писал(a):

А масок в аптеках так и нет.

В магазинах на кассе бери. Или дурочка?

УМНЫЕ БЕРУТ В АПТЕКЕ. МАСКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СТЕРИЛЬНЫ.

Гость||

Да, кстати, Лисиной респект, за наш счет отдохгула ещё и вирус привезла в город!умница!

Гость||

10.04.2020 10:56|

Гость писал(a):

А масок в аптеках так и нет.

В магазинах на кассе бери. Или дурочка?

УМНЫЕ БЕРУТ В АПТЕКЕ. МАСКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СТЕРИЛЬНЫ.

Умные без масок ходят. А Ковиидиотов в масках на улице сразу видно.

Гость||

10.04.2020 10:58|

10.04.2020 10:56|

Гость писал(a):

А масок в аптеках так и нет.

В магазинах на кассе бери. Или дурочка?

УМНЫЕ БЕРУТ В АПТЕКЕ. МАСКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СТЕРИЛЬНЫ.

Умные без масок ходят. А Ковиидиотов в масках на улице сразу видно.

Прально, ещё анальное отверстие заткните тоже говорят от вируса помогает. Пробкой из под шампанского.

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Имя: Гость
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