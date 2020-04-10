Оперштаб: среди подтвержденных случаев COVID-19 - мать с ребенком

10.04.2020 | 10:39

По состоянию на пятницу, 10 апреля, в Пензенской области насчитывается 67 пациентов с подтвержденным COVID-19.

«Пришли подтверждения по ранее направленным случаям. Для здравоохранения это условно новые пациенты, так как все уже не первый день находятся на лечении в специальном отделении», - пояснили в оперативном штабе.

Заболевание коронавирусом подтвердилось у жителей Пензы, Русского Камешкира, Чаадаевки (Городищенский район), Старого Демкина (Шемышейский район), Бессоновки, Земетчина и Никольска. Это случаи как привозные, так и контактные.

Среди пациентов - люди разного возраста, в том числе 9-летний ребенок. Он госпитализирован вместе с мамой. И у женщины, и у ребенка тесты положительные. Состояние обоих стабильное и удовлетворительное.

В вирусологической лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии обследовано 7 624 человека, проведено 8 149 исследований. В лабораториях лечебной сети прошло 1 615 исследований, обследовано 1 438 человек.