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Общество

В Пензенской области школьников обеспечат сухими пайками

09.04.2020|14:34
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В регионе школьникам, имеющим право на льготное питание, раздадут сухие пайки. Об этом в четверг, 9 апреля, рассказали в пресс-службе областного правительства.

Состав пайков, сроки их поставки определят муниципалитеты. Всего таким питанием обеспечат около 18 000 учеников. Это дети из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, сироты, инвалиды, оставшиеся без попечения родителей.

«Планируется, что пайки будут выдаваться родителям в школе, где учится ребенок. График выдачи разработают администрации муниципальных образований совместно с образовательными учреждениями», - добавили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее сообщалось, что сухими пайками обеспечат школьников Заречного. Их будут раздавать в школах один раз в десять дней вместо горячего питания в течение всего периода самоизоляции. Такая поддержка предназначена ученикам из малоимущих семей, детям-ивалидам и с ограниченными возможностями здоровья.

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