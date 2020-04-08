08.04.2020 | 10:40

На улице Шмидта появятся временные дорожные знаки. Об этом в среду, 8 апреля, сообщила администрация города.

В апреле на этой улице планируют запретить остановку транспортных средств, машины нарушителей будет забирать эвакуатор.

В мэрии пояснили, что необходимость в новых знаках возникла из-за строительства капитальных объектов, примыкающих к Шмидта. Именно по этой улице станут подвозить крупногабаритные стройматериалы, так что оставленные на дороге машины будут мешать.

«После окончания работ дорожные знаки демонтируют», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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