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Общество | На улице Шмидта в Пензе появятся временные дорожные знаки

08.04.2020|10:40
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На улице Шмидта появятся временные дорожные знаки. Об этом в среду, 8 апреля, сообщила администрация города.

В апреле на этой улице планируют запретить остановку транспортных средств, машины нарушителей будет забирать эвакуатор.

В мэрии пояснили, что необходимость в новых знаках возникла из-за строительства капитальных объектов, примыкающих к Шмидта. Именно по этой улице станут подвозить крупногабаритные стройматериалы, так что оставленные на дороге машины будут мешать.

«После окончания работ дорожные знаки демонтируют», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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