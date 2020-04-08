08.04.2020 | 11:32

Все товары первой необходимости имеются на полках магазинов, дефицита нет. Об этом в среду, 8 апреля, доложил министр сельского хозяйства на прямой линии губернатора Ивана Белозерцева.

Министр также отметил, что пензенские цены на социальную группу товаров - одни из самых низких по сравнению с соседними регионами. Правда, наблюдается сезонное повышение: овощи нового урожая стоят дороже, чем прошлогодние.

Губернатор особо отметил рост цен на лимоны и имбирь, на которые жаловались жители региона. Стоимость килограмма цитрусов достигает 500 рублей, пряности - 5 000.

Ранее Иван Белозерцев отметил, что имбирь не входит в перечень социально значимых продуктов. На прямой линии он вернулся к этой теме.

«Спрос рождает предложение. Считается, что имбирь поднимает иммунитет, но его поднимают и квашеная капуста, и многие другие продукты. Понятно, что рост цены идет от федеральных поставок. Сейчас этим продуктом занимается федеральная антимонопольная служба», - отметил он.

Он потребовал проследить, чтобы в пензенских торговых сетях наценка на продукты была минимальной.

«Если в условиях сегодняшнего времени торговая сеть повышает необоснованно цены на социально важные продукты, это преступная халатность. Нельзя наживаться на людях», - резюмировал глава региона.

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