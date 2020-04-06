06.04.2020 | 13:00

За минувшие выходные в Пензенской области в результате возгораний оказалось уничтожено 18,5 га леса. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Пожары произошли на территории Ахунско-Ленинского, Ломовского, Юрсовского лесничеств. Пламя было ликвидировано усилиями их сотрудников, а также специалистов лесопожарного центра. Для этого использовались пожарные автоцистерны, трактора с плугами, малые лесопатрульные комплексы.

На 6 апреля в регионе ликвидировали 5 пожаров. Огонь бушевал на площади 25,5 га.

«Минлесхоз Пензенской области обращается ко всем жителям с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по единому бесплатному федеральному телефону Лесной охраны 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт 8(8412)-628-450», - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 4 и 5 апреля на территории Пензенской области 93 раза горела сухая трава и мусор. Семь крупных возгораний произошли в Пензе и ее окрестностях: в районе улиц Ижевской и Рябова (7 га), в Богословке (100 кв. м), в микрорайоне Заря (дважды, общая площадь составила 60 га), в селе Александровка Бессоновского района (дважды, 400 кв. м).

Еще один крупный пожар случился 5 апреля в Каменке. Там площадь возгорания составила 5 га.

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