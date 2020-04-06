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Общество | В Пензенской области тест на COVID-19 теперь проводят в 7 местах

06.04.2020|15:19
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В Пензенской области теперь смогут более оперативно и масштабно проводить тесты на наличие или отсутствие коронавирусной инфекции. Раньше подобную диагностику делали только в специализированной лаборатории центра гигиены и эпидемиологии. Теперь еще у шести учреждений здравоохранения есть такие возможности.

«Три лаборатории уже работают с прошлой недели. Общее количество анализов, которое мы можем выполнять на сегодняшний день около 700-800, но планируем эту цифру в ближайшее время увеличивать, потому что количество тестируемых возрастает», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Сократились и сроки получения контрольных анализов, так как их теперь уже не везут в Новосибирск.

«В том случае, если мы подтверждаем здесь, на уровне Пензенской области, положительный тест, мы его перепроверяем второй раз и отправляем в Москву, которая нам дает подтверждение. Если тест сомнительный, мы его также перепроверяем», - пояснил Александр Никишин.

Но врачи сразу предупреждают, что делать подобные анализы будут только по эпидемиологической необходимости. Прийти просто так и попросить провериться на наличие коронавирусной инфекции нельзя.

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