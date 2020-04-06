06.04.2020 | 09:27

В воскресенье, 5 апреля, губернатор Иван Белозерцев разместил на своей странице в Instagram пост о походе в один из магазинов Пензы.

«Заехал с работы в магазин. Цены на социально значимые товары удерживаются. Были вопросы по отдельным товарам, в частности имбирю. Этот продукт в список социально значимых не входит», - объяснил глава региона своим подписчикам.

Во сколько раз подорожал имбирь, сказать сложно - разброс цен велик. Еще несколько недель назад он стоил в районе 250-300 рублей за килограмм. Сейчас цифры на ценниках варьируются от 2 999 до 5 000.

Большинство на такие ценники смотрит с испугом и от покупки отказывается. Но есть и такие люди, которые берут товар по любой цене. В интернете появилась информация, что имбирь с лимоном могут помочь защититься от коронавируса, но представители Всемирной организации здравоохранения призвали относиться к такой версии со скептицизмом.

Стоимость лимонов, кстати, тоже возросла, но не настолько.

«Сегодня мы хотели взять килограмм за 500 рублей на оптовой базе, но не стали. 380 было у нас. На той неделе по 200 рублей продавали. А вот уже три дня продаем по 450», - рассказывала ранее одна из продавщиц.

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