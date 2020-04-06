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Общество | Губернатор: Имбирь в список социально значимых продуктов не входит

06.04.2020|09:27
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В воскресенье, 5 апреля, губернатор Иван Белозерцев разместил на своей странице в Instagram пост о походе в один из магазинов Пензы.

«Заехал с работы в магазин. Цены на социально значимые товары удерживаются. Были вопросы по отдельным товарам, в частности имбирю. Этот продукт в список социально значимых не входит», - объяснил глава региона своим подписчикам.

Во сколько раз подорожал имбирь, сказать сложно - разброс цен велик. Еще несколько недель назад он стоил в районе 250-300 рублей за килограмм. Сейчас цифры на ценниках варьируются от 2 999 до 5 000.

Большинство на такие ценники смотрит с испугом и от покупки отказывается. Но есть и такие люди, которые берут товар по любой цене. В интернете появилась информация, что имбирь с лимоном могут помочь защититься от коронавируса, но представители Всемирной организации здравоохранения призвали относиться к такой версии со скептицизмом.

Стоимость лимонов, кстати, тоже возросла, но не настолько.

«Сегодня мы хотели взять килограмм за 500 рублей на оптовой базе, но не стали. 380 было у нас. На той неделе по 200 рублей продавали. А вот уже три дня продаем по 450», - рассказывала ранее одна из продавщиц.

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Гость|06.04.2020 09:38|

Кто-то верит в имбирь и соду..

Гость|06.04.2020 09:44|

В магазине "(блокировка рекламы)", лимоны по 199 р. кг.

Гость|06.04.2020 09:45|

В каком? Напишите.

Гость|06.04.2020 09:46|

У нас в близнаходящемся дороже

Гость|06.04.2020 09:46|

да в любом! где вы по 500 то выискиваете!

Гость|06.04.2020 09:47|

в Магните вчера были, хорошие на вид и по цене около 200!

Гость|06.04.2020 09:48|

мы вчера на дачу поехали. редиску свою собрали, укроп, петрушку. Никаких имбирей не надо.

Гость|06.04.2020 09:48|

Спасибо!

Гость|06.04.2020 09:56|

Торгаши вааще охренели! Еще пару недель назад лимоны стоили 70-80 рублей!!!

Гость|06.04.2020 10:04|

Я уж картошку свою копаю и у капусты качаны как сиськи у крачковской

Гость|06.04.2020 10:04|

Бардак в ценах!

Гость|06.04.2020 10:11|

penzainform.ru писал(a):

В воскресенье, 5 апреля, губернатор Иван Белозерцев разместил на своей странице в Instagram пост о походе в один из магазинов Пензы.

«Заехал с работы в магазин. Цены на социально значимые товары удерживаются. Были вопросы по отдельным товарам, в частности имбирю. Этот продукт в список социально значимых не входит», - объяснил глава региона своим подписчикам.

Новости из параллельной Вселенной,губернатор Белозерцев сам лично ходит в магазин за продуктами!)))))Может хватит уже чушь нести. Кстати он оказывается заехал ,а то что супермаркет Караван находиться в 50 метрах от его

калитки !Цирк и танцы с бубнами продолжаются!

Гость|06.04.2020 10:13|

Имбирь не входит, а табак, сука, ходит!!!!

Гость|06.04.2020 10:21|

Гость писал(a):

Имбирь не входит, а табак, сука, ходит!!!!
Я табак, сука, когдато по 30 покупал теперь по 100, идешь с сигаретой каждое чмо клянчит...спс Медведеву..мля

Гость|06.04.2020 10:23|

В Караване Лаврентьева самые дикие цены на имбирь-3000,лимон-500!За такое лишать лицензии нужно.

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Имя: Гость
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