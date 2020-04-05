05.04.2020 | 14:06

На новый режим работы перешли не только городские поликлиники, но и лечебно-профилактическое учреждение областной больницы имени Бурденко. Часть специалистов сейчас работает в кол-центрах.

«Где по телефону врачи-кардиологи и эндокринологи объясняют пациентам ситуацию о приеме лекарств, о необходимости вызова участкового врача на дом или необходимости вызова скорой медицинской помощи», - сообщила заведующая поликлиникой областной больницы им. Н. Н. Бурденко Ольга Горина.

Некоторые специалисты остались на месте для консультативной помощи своим коллегам из других поликлиник.

«Большая часть сотрудников направлена на работу в стационар для его усиления. И только небольшая часть сотрудников написали заявления без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам», - пояснила Ольга Горина.

Это значит, что приезжать в областную поликлинику на прием не нужно, она сейчас закрыта. Также пензенцев в очередной раз просят воздержаться от посещения лечебно-профилактических учреждений. Пациенты должны вызывать врача на дом.

«В настоящее время осуществляется прием только экстренных больных без симптомов ОРВИ. Мы ежедневно осуществляем обзвон записанных пациентов и уточняем у них, какие жалобы предъявляют и на профилактический ли осмотр данные пациенты хотели бы явиться», - рассказала заведующая отделением ВОП поликлиники № 2 Юлия Кавтасьева.

Все эти меры приняты в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Как только угроза распространения коронавирусной инфекции будет снята, все поликлиники перейдут на свой обычный режим работы.

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