Сетевое издание|18+|Суббота|4 апр 2020|20:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Ясно |
  85.23  |  $  79.02

Общество | Тесты на COVID-19 делают в нескольких учреждениях области

04.04.2020|17:50
Печать

Списки тех, кто вернулся из-за границы, есть, а вот отследить и посчитать, сколько человек въехало в область из других регионов, не представляется возможным. На это во время видеоконференции с главами районов обратил внимание руководитель пензенского управления Роспотребнадзора.

«В Москве, Московской области и крупных городах складывается не совсем благоприятная обстановка. По статистике вы наверняка видите, какие цифры там в заражении», - отметил Михаил Перекусихин.

«Обрабатываем списки прибывших и контактных лиц, находящихся в пределах карантина. Это 14 календарных дней», - пояснил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

В области, по данным оперативного штаба, за прошедшие сутки новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано. Тесты теперь делают в нескольких учреждениях.

«Лаборатория центра видов специальной медицинской помощи, лаборатория центра крови и лаборатория ФМБА в городе Заречном. На сегодняшний момент лечебной сетью выполнено 544 лабораторных исследования», - рассказал Михаил Перекусихин.

Первую пациентку, у которой диагностировали коронавирус, уже выписали из больницы. По официальным данным, ни у кого из ее контактной группы (244 человека) коронавирус не подтвердился.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|04.04.2020 19:11|

А по неофициальным?

Гость|04.04.2020 19:20|

Охренеть! Что за циничные заявления от главного человека по этой заразе в области? В Мск и мск области неблагоприятная, а в затрапезной Пензе 27 больных -это благоприятно? В Ульяновской области 1 человек, в ПФО мы с флагом впереди всех!!! Лучше бы честно сказал, почему такая ситуация сложилась и по чьей вине! Только не надо на несознательный народ валить!

Гость|04.04.2020 19:45|

Как нет новых?! На Антонова,24 закрыли подъезд на карантин, кого то увезли на скорой.

Гость|04.04.2020 19:48|

Гость писал(a):

А по неофициальным?
Тебе зачем? Меньше знаешь - крепче спишь.

Гость|04.04.2020 19:52|

На Кижеватова, 28 тоже закрыли подьезд, дежурят полицейские.ВРАНЬЕ....

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте