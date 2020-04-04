04.04.2020 | 17:50

Списки тех, кто вернулся из-за границы, есть, а вот отследить и посчитать, сколько человек въехало в область из других регионов, не представляется возможным. На это во время видеоконференции с главами районов обратил внимание руководитель пензенского управления Роспотребнадзора.

«В Москве, Московской области и крупных городах складывается не совсем благоприятная обстановка. По статистике вы наверняка видите, какие цифры там в заражении», - отметил Михаил Перекусихин.

«Обрабатываем списки прибывших и контактных лиц, находящихся в пределах карантина. Это 14 календарных дней», - пояснил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

В области, по данным оперативного штаба, за прошедшие сутки новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано. Тесты теперь делают в нескольких учреждениях.

«Лаборатория центра видов специальной медицинской помощи, лаборатория центра крови и лаборатория ФМБА в городе Заречном. На сегодняшний момент лечебной сетью выполнено 544 лабораторных исследования», - рассказал Михаил Перекусихин.

Первую пациентку, у которой диагностировали коронавирус, уже выписали из больницы. По официальным данным, ни у кого из ее контактной группы (244 человека) коронавирус не подтвердился.

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