Сетевое издание|18+|Суббота|4 апр 2020|14:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  85.23  |  $  79.02

Общество | Пензячка пожаловалась на отключение воды в квартирах жителей Шуиста

04.04.2020|13:21
Печать

В субботу, 4 апреля, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась жительница Пензы. «Идет эпидемия, нам советуют чаще мыть руки, но при этом отключают воду. Шуист сидит без воды 3 и 4 апреля. Весь дом курсирует к колонке туда-сюда, контакты людей возросли, вымыться нечем», - пожаловалась она.

По словам девушки, она пыталась дозвониться в районную администрацию, но безуспешно.

«Администрация Железнодорожного района в субботу отдыхает - трубки не берут, ситуацию не держат под контролем», - завершила она свой рассказ.

В пресс-службе ООО «Горводоканал» прокомментировали ситуацию.

«3 апреля в микрорайоне Шуист произошла авария на трубопроводе. В этот день специалисты занимались тем, что переключали жителей на другой водопровод, чтобы без воды оказалось как можно меньшее количество людей. Сегодня ведутся активные восстановительные работы, после завершения которых водоснабжение будет возобновлено. По заявкам жителей организован подвоз технической воды», - сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|04.04.2020 13:54|

А в Арбеково в р-не Кагау сегодня несколько часов из холодного крана текла мутная жидкость коричневого цвета.

Гость|04.04.2020 14:07|

Молодцы что хотят бы подвоз воды организовали, в частных домах это необходимо

Гость|04.04.2020 14:08|

Надеюсь сегодня дадут водицу

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте