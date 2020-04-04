04.04.2020 | 13:21

В субботу, 4 апреля, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась жительница Пензы. «Идет эпидемия, нам советуют чаще мыть руки, но при этом отключают воду. Шуист сидит без воды 3 и 4 апреля. Весь дом курсирует к колонке туда-сюда, контакты людей возросли, вымыться нечем», - пожаловалась она.

По словам девушки, она пыталась дозвониться в районную администрацию, но безуспешно.

«Администрация Железнодорожного района в субботу отдыхает - трубки не берут, ситуацию не держат под контролем», - завершила она свой рассказ.

В пресс-службе ООО «Горводоканал» прокомментировали ситуацию.

«3 апреля в микрорайоне Шуист произошла авария на трубопроводе. В этот день специалисты занимались тем, что переключали жителей на другой водопровод, чтобы без воды оказалось как можно меньшее количество людей. Сегодня ведутся активные восстановительные работы, после завершения которых водоснабжение будет возобновлено. По заявкам жителей организован подвоз технической воды», - сообщили в ресурсоснабжающей организации.

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