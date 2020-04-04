04.04.2020 | 16:41

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский выступил с обращением к жителям второго по величине города Пензенской области. Запись размещена в группе «Подслушано в Кузнецке» социальной сети «ВКонтакте» в субботу, 4 апреля.

«По городу на данный момент стопроцентно подтвержденных фактов заболевания коронавирусом не выявлено. Вместе с тем в Пензенской области количество подтвержденных фактов растет. Уже зарегистрированы факты заболевания в близрасположенных к Кузнецку районах. Как правило, эти случаи заболевания транзитные, то есть не прямой занос, а через посредников - людей, которые побывали в Москве или областном центре. Нередко имеют место факты нарушения режима самоизоляции заболевшими гражданами и контактными с ними, что приводит к большому числу лиц, попавших в контактную группу», - сообщил Сергей Златогорский.

Он привел ряд примеров.

«В одном сельском районе из Москвы приехал человек, который там работал. Семья, дети - все понятно. Отметил день рождения с родней, в том числе из соседнего района приехали родственники отмечать. А потом выяснилось, что у него коронавирус. Вот представьте, как расходится эта ситуация», - изложил он историю болезни.

Еще один приезжий из Москвы, по словам Златогорского, общался только с близкими родственниками. А сейчас его пожилая родственница находится с двусторонним воспалением легких в областной больнице.

Сергей Златогорский обратился к горожанам с просьбой продолжать находиться на режиме самоизоляции, не выходить без нужды на улицу. «Никаких там шопингов!» - эмоционально акцентировал он.

Также мэр Кузнецка напомнил о том, кто работает в нерабочие дни.

«Понятно желание людей работать и зарабатывать. Но надо соотносить его с угрозой распространения инфекции в большом коллективе. Если работа ведется, она должна организовываться минимальным количеством людей и с соблюдением мер безопасности. Работники старше 65 лет должны уйти на больничный. На производстве не должно быть заболевших, должен быть входной контроль. И должно быть добровольное согласие людей работать. Никого нагнуть через колено вы не имеете права», - подчеркнул он.

«Если у кого-то есть вопросы - работают все каналы связи. Вы можете позвонить, написать, будем решать ситуацию».

Телефоны горячей линии в Кузнецке: 8 (84157) 3-03-18, 3-03-28. В приемную администрации города можно обратиться по номеру 3-31-43, в отдел социальной защиты населения - по телефону 2-28-16.

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