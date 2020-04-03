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Общество | Зареченка пять дней спасает запертую в гараже собаку от голода и жажды

03.04.2020|11:06
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Жительница Заречного по имени Анна пытается вызволить собаку, запертую в металлическом гараже на улице Восточной. Об этом сообщил портал «Город Z».

По словам зареченки, 29 марта она услышала скулеж в гараже и убедилась, что друг человека замурован в четырех железных стенах. Чтобы спасти животное от голода и жажды, Анна через капельницу из бутылки льет ей воду и через щели в воротах дает жидкую пищу.

На дверь гаража женщина повесила листочек со словами: «Помогите! Здесь собака. Закрыта давно. О хозяине ничего не известно».

Анна все же нашла хозяина строения, однако оказалось, что тот сдает его в аренду знакомому охотнику, номер которого он не дал.

«Каждое утро пишу хозяину гаража, чтобы узнать, идти ли кормить собаку. Он читает СМС, но не отвечает. Рано утром и вечером иду с надеждой, что хозяин нашелся, издалека вижу свое объявление, подхожу ближе, слышу лай и понимаю, что меня ждут», - рассказала Анна.

1 апреля она обратилась в полицию. «В разговоре с дежурным по 02 осторожно высказала предположение: «А что, если собака привлекает внимание не просто так? Вдруг там человек, которому нужна помощь?..». Однако пока ничего не изменилось.

«Анна очень надеется, что кто-то из горожан узнает гараж по фото и видео, которые она сделала, и поможет найти хозяина собаки», - пишет «Город Z».

Пользователи портала горячо отозвались на рассказ Анны.

«А хозяин гаража не может позвонить своему арендатору? Что за сволочи! На кол такого хозяина!» - написал один из них.

«Гараж - частная собственность, так же как и квартира. Нужно обращаться к участковому. И вообще, у собаки есть хозяин, должен быть, по крайней мере. Вот пусть так он с ней сам и разбирается. Собака не в лесу запуталась или в капкан попала, чтобы ее спасать!» - высказал свое мнение другой.

«Эта ситуация попадает под уголовную статью. И полиция имеет полное право вскрыть гараж. А заодно и возбудить уголовное дело на хозяина собаки!» - резюмировал еще один читатель.

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Источник — фото gorodz.info
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Гость|03.04.2020 11:26|

Бессердечность. Предположение: может, собака там и ранее была - сторожила. Хозяин приходил к ней. В настоящее время при режиме самоизоляции не приходит. В любом случае без внимания данный случай оставлять нельзя.

Гость|03.04.2020 11:39|

Полиция, подключитесь, пожалуйста! Ведь погибнуть может живое существо! Если бы там оказался запертым человек, ведь меры бы приняли. Так почему здесь такое равнодушие???

Если нельзя найти арендатора, то у гаража есть хозяин, и в этом случае нужно заставить его вскрыть гараж в присутствии полиции!

Гость|03.04.2020 11:53|

вот оно - дно морального падения общества

Гость|03.04.2020 12:04|

Может хозяин умер или посадили в турму?

Имя: Гость
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