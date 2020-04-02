В Пензенской области по инициативе крупного регионального бизнеса появился фонд поддержки борьбы с коронавирусом.
Руководители нескольких компаний предложили губернатору Ивану Белозерцеву создать фонд, где аккумулировались бы средства частных инвесторов для помощи медицинским учреждениям и людям, оказавшимся в трудной ситуации.
Иван Белозерцев поддержал идею и призвал других представителей бизнес-сообщества, промышленных предприятий и общественных организаций присоединиться. Сам он принял решение направить в фонд свою месячную зарплату.
«Считаю правильной идеей оказать посильную поддержку врачам и всем, кто нуждается в помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции. Необходимо найти возможность помочь тем, кто оказался в трудной ситуации, с продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости», - высказал свое мнение глава региона.
В настоящее время 14 пензенских компаний перечислили в фонд около 3 миллионов рублей.
Бюджетники, фонд ждёт вашу апрельскую зарплату.