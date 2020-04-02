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Общество | В Пензенской области создан фонд поддержки борьбы с коронавирусом

02.04.2020|17:41
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В Пензенской области по инициативе крупного регионального бизнеса появился фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Руководители нескольких компаний предложили губернатору Ивану Белозерцеву создать фонд, где аккумулировались бы средства частных инвесторов для помощи медицинским учреждениям и людям, оказавшимся в трудной ситуации.

Иван Белозерцев поддержал идею и призвал других представителей бизнес-сообщества, промышленных предприятий и общественных организаций присоединиться. Сам он принял решение направить в фонд свою месячную зарплату.

«Считаю правильной идеей оказать посильную поддержку врачам и всем, кто нуждается в помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции. Необходимо найти возможность помочь тем, кто оказался в трудной ситуации, с продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости», - высказал свое мнение глава региона.

В настоящее время 14 пензенских компаний перечислили в фонд около 3 миллионов рублей.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|02.04.2020 17:56|

Бюджетники, фонд ждёт вашу апрельскую зарплату.

Гость|02.04.2020 17:59|

До 30.04 гарант гарантировал нерабочие дни, с сохранением зарплаты. Губернатор Крыма обещал найти средства оплатить в своем регионе всем, даже в сфере малого бизнеса, а наш как?

Гость|02.04.2020 18:02|

Гость писал(a):

До 30.04 гарант гарантировал нерабочие дни, с сохранением зарплаты. Губернатор Крыма обещал найти средства оплатить в своем регионе всем, даже в сфере малого бизнеса, а наш как?
как, как? Каком кверху. Если так можно целый месяц не работать и кто-то (вопрос только кто????) сохранит твою зарплату, то готов так жить всю жизнь - не работать с сохранением ЗП. Президент вообще в своем уме?

Гость|02.04.2020 18:04|

До 30 апреля, если ситуация не будет лучше. И каждый регион теперь сам вправе решать, когда выходить всем. Плюс ко всему, у нас многие работают. Кстати обидно, одни сидят и получают зп, а многие на работе заразу хватают.

Гость|02.04.2020 18:04|

3 000 000 : 14 =214 285 р. КАКИЕ ТО МЕЛКИЕ КОМПАНИИ,А ГДЕ КРУПНЫЕ С ДОХОДОМ В ЛЯМЫ???

Гость|02.04.2020 18:07|

В настоящее время 14 пензенских компаний перечислили в фонд около 3 миллионов рублей.

14 компаний, а в сего около 3 млн. 3х не будет. Желающих много придёт проголосовать за обнуление.

Гость|02.04.2020 18:08|

Граждане, добровольно ждем ваши взносы в фонд. Можно начинать с мультимиллионеров, у которых на счетах в банке аж больше одного миллиона рублей :)

Гость|02.04.2020 18:11|

02.04.2020 18:04|

До 30 апреля, если ситуация не будет лучше. И каждый регион теперь сам вправе решать, когда выходить всем. Плюс ко всему, у нас многие работают. Кстати обидно, одни сидят и получают зп, а многие на работе заразу хватают.

Баран сейчас дорабатывать, а не работают. Дорпбатывают обязательства возникшие, а со следующей недели закрываться начнут. Не работает ни чего! Заказов нет пойми. Для бюджетников работа всегда есть они и бесплатно работают. А бизнес вообще убили. Сейчас преступность всплеск будет,баран. Тебе по голове дадут отнимут последние портки.

Гость|02.04.2020 18:11|

Деньги напечатают и раздадут всем.

Гость|02.04.2020 18:14|

14 компаний и 3 миллиона?

Жмоты.

Гость|02.04.2020 18:15|

Преступность возрастёт это точно! И маски с резиновыми перчатками не помогут.

Гость|02.04.2020 18:17|

С рабство-вирусом...

Гость|02.04.2020 18:18|

Они его тут же весь разворуют.

Гость|02.04.2020 18:18|

Гость писал(a):

14 компаний и 3 миллиона?

Жмоты.

Ты не подумал, может они просто отложили деньги, чтобы таким как ты зарплату за апрель платить ни за что?

Гость|02.04.2020 18:19|

Фонд голодающим пусть сразу создадут

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Имя: Гость
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