02.04.2020 | 17:41

В Пензенской области по инициативе крупного регионального бизнеса появился фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Руководители нескольких компаний предложили губернатору Ивану Белозерцеву создать фонд, где аккумулировались бы средства частных инвесторов для помощи медицинским учреждениям и людям, оказавшимся в трудной ситуации.

Иван Белозерцев поддержал идею и призвал других представителей бизнес-сообщества, промышленных предприятий и общественных организаций присоединиться. Сам он принял решение направить в фонд свою месячную зарплату.

«Считаю правильной идеей оказать посильную поддержку врачам и всем, кто нуждается в помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции. Необходимо найти возможность помочь тем, кто оказался в трудной ситуации, с продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости», - высказал свое мнение глава региона.

В настоящее время 14 пензенских компаний перечислили в фонд около 3 миллионов рублей.