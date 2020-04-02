Сетевое издание|18+|Четверг|2 апр 2020|20:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  86.10  |  $  79.27

Общество | В Пензе женские консультации и роддома работают в обычном режиме

02.04.2020|19:04
Печать

Планы по увеличению состава семьи пока лучше отложить, советуют в министерстве здравоохранения области. Беременные входят в группу риска - для них коронавирус крайне опасен: лечение и сама инфекция могут отрицательно повлиять на плод.

С другой стороны, если кто-то уже носит под сердцем ребенка, паниковать не стоит. Женские консультации и роддома продолжают работу в обычном режиме. Будущим мамам предлагают просто реже ходить в медицинские учреждения.

«Если раньше беременная женщина посещала женскую консультацию раз в две недели, то сейчас при хорошем самочувствии она может посещать женскую консультацию раз в три недели либо раз в месяц.

Есть возможность у родственников принести биологический материал в женскую консультацию - они приносят. Есть возможность привезти беременную на личном транспорте - они привозят. Помощь беременным оказывается в том же режиме, в котором должна была оказываться», - пояснила заместитель министра здравоохранения Пензенской Марина Воробьева.

Чиновники уже знают, как вести себя, если в регионе появится будущая мать с выявленным коронавирусом. Для родов таких пациенток выделены специальные помещения.

«Если женщина имеет положительный анализ на коронавирус, после родоразрешения, чтобы не было никакой паники, ребенок от нее будет отлучен, потому что мама будет получать терапию. По последним данным, которые мы имеем, ребенок рождается здоровый, поэтому мы его помещаем в бокс и проводим все необходимые манипуляции на тот период, пока женщина получает препараты, которые не может получить дома», - рассказала Марина Воробьева.

В минздраве подчеркивают: детские поликлиники тоже работают. Родители просто должны оценить необходимость их посещения.

«Если ребенок заболел, лучше вызывать врача на дом, потому что посещение поликлиники необходимо только в том случае, когда ребенку необходимо сдать анализы, посетить врача - узкого специалиста для коррекции лечения. Здесь - да, мы никуда не денемся. Все поликлиники работают в штатном режиме, все специалисты на местах, и, конечно, мы примем», - заверила Марина Воробьева.

В регионе пока прекратили делать ЭКО. Процедуры возобновят, как только нормализуется ситуация с коронавирусом.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|02.04.2020 20:14|

Здоровья всем будущим мамам .

Гость|02.04.2020 20:28|

penzainform.ru писал(a):

В регионе пока прекратили делать ЭКО. Процедуры возобновят, как только нормализуется ситуация с коронавирусом.
Какая взаимосвязь? Больные доноры?

Гость|02.04.2020 20:49|

Bcex жeлaющиx рaбoтaть c нaшим сaйтoм - прoшу внимaния!

Уникaльный спoсоб дохoда, кoторый смoжeт вaс удивить.

Зaхoдитe нa сaйт, получaйте свoй пeрвый зарабoток и обязатeльно напишитe свoй oтзыв,

чтoбы и другиe мoгли воспользoваться бeз лишниx сомнeний.

1. Глaвнoе услoвие - Bы дoлжны прoживать в РOССИИ, либo стрaнах CНГ.

2. Жeлaние зарaбатывaть.

3. Kомпьютeр или cмартфон - сooтветствeнно.

Зa подрoбнoстями пожaлуйста сюдa -->> http://clickmap.icu/tds/80208

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте