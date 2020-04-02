02.04.2020 | 19:04

Планы по увеличению состава семьи пока лучше отложить, советуют в министерстве здравоохранения области. Беременные входят в группу риска - для них коронавирус крайне опасен: лечение и сама инфекция могут отрицательно повлиять на плод.

С другой стороны, если кто-то уже носит под сердцем ребенка, паниковать не стоит. Женские консультации и роддома продолжают работу в обычном режиме. Будущим мамам предлагают просто реже ходить в медицинские учреждения.

«Если раньше беременная женщина посещала женскую консультацию раз в две недели, то сейчас при хорошем самочувствии она может посещать женскую консультацию раз в три недели либо раз в месяц.

Есть возможность у родственников принести биологический материал в женскую консультацию - они приносят. Есть возможность привезти беременную на личном транспорте - они привозят. Помощь беременным оказывается в том же режиме, в котором должна была оказываться», - пояснила заместитель министра здравоохранения Пензенской Марина Воробьева.

Чиновники уже знают, как вести себя, если в регионе появится будущая мать с выявленным коронавирусом. Для родов таких пациенток выделены специальные помещения.

«Если женщина имеет положительный анализ на коронавирус, после родоразрешения, чтобы не было никакой паники, ребенок от нее будет отлучен, потому что мама будет получать терапию. По последним данным, которые мы имеем, ребенок рождается здоровый, поэтому мы его помещаем в бокс и проводим все необходимые манипуляции на тот период, пока женщина получает препараты, которые не может получить дома», - рассказала Марина Воробьева.

В минздраве подчеркивают: детские поликлиники тоже работают. Родители просто должны оценить необходимость их посещения.

«Если ребенок заболел, лучше вызывать врача на дом, потому что посещение поликлиники необходимо только в том случае, когда ребенку необходимо сдать анализы, посетить врача - узкого специалиста для коррекции лечения. Здесь - да, мы никуда не денемся. Все поликлиники работают в штатном режиме, все специалисты на местах, и, конечно, мы примем», - заверила Марина Воробьева.

В регионе пока прекратили делать ЭКО. Процедуры возобновят, как только нормализуется ситуация с коронавирусом.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.