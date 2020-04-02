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Общество | В Кузнецке набирают волонтеров для доставки продуктов пожилым людям

02.04.2020|09:15
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В Кузнецке объявили набор в добровольческий отряд, участники которого будут помогать местным жителям во время режима самоизоляции.

«В городе проживают одинокие престарелые люди, которым требуется помощь в покупке и доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарственных средств. Для оказания им помощи создан волонтерский отряд», - пояснили в пресс-службе кузнецкой администрации.

В отряд принимают всех, кто достиг возраста 18 лет и готов помогать наиболее незащищенным слоям населения. Чтобы вступить в него, нужно обратиться по телефону 3-30-44 (звонки принимают с 9:00 до 18:00).

В Пензе продукты и лекарства одиноким пожилым людям и инвалидам доставляют не только добровольцы, но и сотрудники службы срочной социальной помощи. Заявки можно оставлять по телефонам: 440-003, 54-18-98 и 54-19-42.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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