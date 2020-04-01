01.04.2020 | 19:30

Традиция отмечать 1 апреля вместе со зрителями на 11 канале появилась еще в 90-х. И неизменно журналисты ежегодно в День дурака выдавали одну или даже несколько шуточных новостей.

В конце выпуска корреспонденты и ведущие признавались, что информация не соответствует действительности, но за это время сведения обычно успевали обойти весь город. Большинство пензенцев хохотало, но попадались и очень доверчивые граждане.

Например, в 2001 году журналист Александр Сботов придумал, что в городе создают садики для стариков - подобие обычных дошкольных учреждений.

«В нашем детском саду открывается группа для пожилых людей в возрасте от 80 лет. С нашей стороны, мы обещаем медицинский уход, питание. В чем-то, может быть, они помогут нам с детьми», - сообщала заведующая детским садом № 153 Наталья Холодкова.

А потом сотрудники телерадиокомпании отбивались от вопросов, как пристроить престарелого родственника в такой детсад для пожилых.

В 2002-м, например, пензенцы поверили в то, что в зоопарк привезут слона, причем карликового, на самом деле даже не существующего.

«Очень редкий вид - тасманийский слон, приедет он к нам из тасманийского зоопарка», - рассказывала сотрудник зоопарка Татьяна Красноносова.

А вечером 1 апреля 17 лет назад многие вообще не могли оторваться от экранов телевизоров: в новостях 11 канала пообещали, что стартует новая программа, где ведущие будут топлес.

«Это шоу пользуется бешеной популярность в Америке, все американцы смотрят каждый вечер. Рейтинги у телерадиокомпании, которая его выпускает, поползли вверх. Поэтому, друзья, раздевайтесь, как мы; раздевайтесь лучше нас!» - призывал ведущий шоу Макар Гусев.

«Это игра на раздевание. Мы с Макаром будем задавать вопросы участникам передачи, и если они будут отвечать неправильно, то будут снимать с себя по одной вещи», - уточняла ведущая шоу Василиса Прекрасная.

Шуточная новость 2017 года вообще стала настоящей сенсацией. После выхода на экраны сюжета о том, что в регионе будут строиться очень дешевые дома из нестандартного и плохо пахнущего материала, телефоны 11 канала оборвали желающие купить такое жилье. Кирпичи для зданий якобы предполагалось производить из прессованного навоза.

«Эта технология позволит строителям максимально снизить стоимость квадратного метра. Навоз - это экологически чистый продукт, дома из него будут прочными и долговечными», - заверял руководитель Министерства креативного строительства Пензенской области Иван Прорабов.

В 2020-м желание шутить отбил коронавирус. Хотя и по такому поводу россияне уже наснимали немало смешных видео.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.