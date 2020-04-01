В среду, 1 апреля, руководитель регионального управления Роспотребнадзора сделал уточнение по новым выявленным случаям коронавируса в Пензе. Запись разговора с ним разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
1 апреля стало известно, что в областном центре зарегистрировано 16 больных с подтвержденным диагнозом «коронавирус». 4 из них выявлены за минувшие сутки. Новые пациенты - женщины в возрасте от 50 до 82 лет.
«Это контактная группа второй больной. Они имели тесный контакт с ней в повседневной жизни. В том числе контактные по подъезду», - сообщил Михаил Перекусихин.
О госпитализации 77-летней женщины, второй заболевшей COVID-19 жительницы Пензы, стало известно 24 марта. Первоначально специалисты определили, что она контактировала с 87 людьми. Позже круг таких лиц значительно расширился. Все они взяты под наблюдение.
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чтоооо??? она контактировала со 168 людьми?? как же я скучно живу в свои 27 лет...человек 30 от силы наберётся