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Общество | В Роспотребнадзоре рассказали, как заразились новые пациенты с COVID-19

01.04.2020|15:59
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В среду, 1 апреля, руководитель регионального управления Роспотребнадзора сделал уточнение по новым выявленным случаям коронавируса в Пензе. Запись разговора с ним разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

1 апреля стало известно, что в областном центре зарегистрировано 16 больных с подтвержденным диагнозом «коронавирус». 4 из них выявлены за минувшие сутки. Новые пациенты - женщины в возрасте от 50 до 82 лет.

«Это контактная группа второй больной. Они имели тесный контакт с ней в повседневной жизни. В том числе контактные по подъезду», - сообщил Михаил Перекусихин.

О госпитализации 77-летней женщины, второй заболевшей COVID-19 жительницы Пензы, стало известно 24 марта. Первоначально специалисты определили, что она контактировала с 87 людьми. Позже круг таких лиц значительно расширился. Все они взяты под наблюдение.

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Гость|01.04.2020 16:12|

чтоооо??? она контактировала со 168 людьми?? как же я скучно живу в свои 27 лет...человек 30 от силы наберётся

Гость|01.04.2020 16:14|

penzainform.ru писал(a):

Это контактная группа второй больной.
Уже неделя прошла, почему так долго обрабатываются контакты этой второй больной? Эти контакты тоже с кем то наконтактировали.

Гость|01.04.2020 16:17|

Наконтактировали еще как!!! Ох так наконтактировали!!

Гость|01.04.2020 16:17|

Вот старуха наградила.... Не то что лисина. Та совсем никого не заразила, даже с кем проживала. Все контактировали с 2 заболевшей. Вы когда прекратите выгораживать эту депутатскую тварь?

Гость|01.04.2020 16:18|

«Это контактная группа второй больной....

Ну и старуха, чихала, кашляла, обделала ручки дверей в подъезде. Она ущерб здоровью людей будет возмещать?

Гость|01.04.2020 16:18|

А Лисина с кем наконтактировала, да не выконтактировала?! кагда уже наконец станет известно?!

Гость|01.04.2020 16:19|

Где этот несчастный конец у Лисиной?

Гость|01.04.2020 16:20|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Это контактная группа второй больной.
Уже неделя прошла, почему так долго обрабатываются контакты этой второй больной? Эти контакты тоже с кем то наконтактировали.

Где-то упустили. И латентный (скрытый) период у этого вируса, как пишут, до 14 дней.

Гость|01.04.2020 16:21|

Муж что-то постоянно поясняет. А почему молчат в этой ситуации правоохранительные органы?

Гость|01.04.2020 16:21|

Идёт проплаченное выгораживание Лисиной,всё валят на старуху. Откуда у старухи вирус ?

Гость|01.04.2020 16:23|

Следственный комитет должен проверить дело Лисиной.

Гость|01.04.2020 16:23|

Да....бабулька рулит Пензой..

Гость|01.04.2020 16:23|

Вот вы конченые , она знала что у нее , спокойно ходила в магазин , нежалее вреда общалась как нормальный человек ... , А вы бабушку щас в комментариях уничтожаете , логически подумайте каждый из вас на работе в магазине наултце контактировал с большим количеством людей ! Нашли крайнюю, стыдно должно быть поколение

Гость|01.04.2020 16:24|

эта бабка - ведьма!

Она на метле над городом летала и чихала!

Сжечь бы ведьму!

Гость|01.04.2020 16:25|

Гость писал(a):

Гость|01.04.2020 16:23|

Следственный комитет должен проверить дело Лисиной.

Должен, но спокойно закроет на это глаза.

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Имя: Гость
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