31.03.2020 | 17:49

Еще пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Пензе. Таким образом, общее число заболевших составляет 12. По данным оперативного штаба, действующего в регионе, возраст новых пациентов - 31, 56, 62, 81 год и 75 лет. При этом последний мужчина был в очень тяжелом состоянии и несмотря на все усилия врачей скончался в центре специализированных видов медицинской помощи.

Информацию подтвердил министр здравоохранения области Александр Никишин.

«Предварительный диагноз: смерть пациента наступила от коронавирусной инфекции. Надо отметить, что данный пациент кроме основного заболевания имел очень серьезные сопутствующие: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, которые, несомненно, повлияли на отрицательный исход», - сообщил он.

Точную причину смерти установят по результатам патологоанатомического вскрытия. В оперативном штабе пообещали уведомить общественность дополнительно.

Все новые выявленные заболевшие, как и в предыдущих случаях, состояли в контактной группе второй заразившейся в регионе женщины - 77-летней жительницы областного центра. Суммарное количество лиц из ее окружения - как минимум 987.

На 31 марта окончательно выздоровевших от опасной болезни, захватившей едва ли не весь мир, на территории Пензенской области нет, но одна из заболевших почти поправилась.

«Первая пациентка, у которой была диагностирована коронавирусная инфекция, протекающая с двухсторонней пневмонией, готовится к выписке», - пояснила заместитель главного врача областного центра спецвидов медпомощи Джамиля Курмаева.

Под наблюдением в регионе находится 4 112 человек. Также медики провели уже почти 3 800 тестов.

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