Сетевое издание|18+|Вторник|31 мар 2020|19:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  87.41  |  $  79.41

Общество | Территорию у домов на ул. Бородина закрыли на карантин по бешенству

31.03.2020|18:18
Печать

Дом № 4 на улице Бородина признан эпизоотическим очагом по бешенству. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев. Как сообщили соседи, заболела собака одного из местных жителей.

«Вначале марта был такой случай - в одном из подъездов был подтвержден случай бешенства животного. Приезжал наш главный ветврач, Самойленко Юрий Александрович, было предложено сделать всем желающим прививки для животных. Это касалось и кошек и собак. Желающих было много», - рассказала управляющая домом № 4 на ул. Бородина Наталья Журавлева.

В связи с ситуацией карантин на два месяца наложили на территорию у домов № 4 и 6 и у соседних четырех строений на проспекте Строителей. Это значит, что свободу передвижения животных ограничили.

В Пензе за 2020 год зафиксировано уже 4 случая бешенства. Вирус был обнаружен у собак. Они могли контактировать с заболевшими собратьями.

«Владельцы домашних животных забывают о необходимости вакцинировать своих маленьких подопечных. Это большая проблема, об этом нужно говорить. Владельцы должны помнить о том, что, даже если признаков заболевания у животного нет, в обязательном порядке нужно обращаться к врачу. В течение первых 10 дней никаких признаков у животного может и не быть», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

По всей Пензенской области в этом году было зафиксировано 23 случая бешенства среди животных. Заразились 13 собак, 5 кошек и 5 лис.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|31.03.2020 18:52|

Давно предупреждал. Ещё до бешенства в Заречном. Почему вовремя не принимают меры? Всем на всё наплевать?

Гость|31.03.2020 19:03|

Почему продолжается предвыборная компания на народной беде?

Гость|31.03.2020 19:20|

Не понос так золотуха. Или под этим что-то скрывается?

Гость|31.03.2020 19:27|

Где эти недодевушки, шлющие проклятия на тех, кто возмущался, что не должно быть диких собак и кошек в городе, хоть очипованных, хоть стерилизованных, хоть каких. Или на поводке с намордником или дохлая под забором. Других вариантов быть не должно. иначе, это приводит к вот таким последствиям

Гость|31.03.2020 19:40|

До читвертава апреля у всех начнется бешенства. Так сказал Леха

Гость|31.03.2020 19:45|

А где ударная 39? Сегодня была скорая военные и полиция.

Гость|31.03.2020 19:46|

И люди в хим защите которые обрабатывали здание.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте