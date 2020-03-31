31.03.2020 | 18:18

Дом № 4 на улице Бородина признан эпизоотическим очагом по бешенству. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев. Как сообщили соседи, заболела собака одного из местных жителей.

«Вначале марта был такой случай - в одном из подъездов был подтвержден случай бешенства животного. Приезжал наш главный ветврач, Самойленко Юрий Александрович, было предложено сделать всем желающим прививки для животных. Это касалось и кошек и собак. Желающих было много», - рассказала управляющая домом № 4 на ул. Бородина Наталья Журавлева.

В связи с ситуацией карантин на два месяца наложили на территорию у домов № 4 и 6 и у соседних четырех строений на проспекте Строителей. Это значит, что свободу передвижения животных ограничили.

В Пензе за 2020 год зафиксировано уже 4 случая бешенства. Вирус был обнаружен у собак. Они могли контактировать с заболевшими собратьями.

«Владельцы домашних животных забывают о необходимости вакцинировать своих маленьких подопечных. Это большая проблема, об этом нужно говорить. Владельцы должны помнить о том, что, даже если признаков заболевания у животного нет, в обязательном порядке нужно обращаться к врачу. В течение первых 10 дней никаких признаков у животного может и не быть», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

По всей Пензенской области в этом году было зафиксировано 23 случая бешенства среди животных. Заразились 13 собак, 5 кошек и 5 лис.

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